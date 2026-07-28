من مكالمة شيخ الأزهر إلى ممر الورود.. كيف احتفى المصريون بالطالب حازم مصطفى؟

تحوّل خروج طالب مصري متفوق من مسجد في محافظة بني سويف إلى مشهد احتفالي لافت، بعدما استقبله الأهالي بالورود والتصفيق والزغاريد، احتفاء بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية لفئة "ذوي البصائر".

وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الطالب حازم مصطفى محمد ياسين، وهو يسير وسط ممر شرفي شكّله الأهالي أمام المسجد، في حين تسابق الحضور إلى تهنئته والتعبير عن فخرهم بإنجازه، في مشهد حظي بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من المتابعين.

وبحسب ما أعلنه الأزهر، فقد حصل حازم -وهو طالب بمعهد بني سويف الثانوي الأزهري- على المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي لفئة "ذوي البصائر"، بمجموع 534 درجة، بنسبة 97.09%.

ولم يكن الاحتفاء الشعبي هو التكريم الوحيد الذي ناله الطالب، إذ أجرى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اتصالا هاتفيا به لتهنئته ضمن أوائل الثانوية الأزهرية، والإشادة بما بذله من جهد ومثابرة في العام الدراسي.

لكن الموقف الذي لفت الأنظار في المكالمة هو طلب حازم من شيخ الأزهر أن يتحدث إلى والدته قبل أن يهنئه شخصيا، تقديرا لفضلها عليه، مؤكدا أن ما حققه من نجاح يعود -بعد توفيق الله- إلى دعمها ورعايتها.

ونشر الأزهر الشريف تفاصيل الموقف، مشيرا إلى أن ما فعله الطالب يجسد القيم التي يحرص على غرسها في طلابه، وأن الأخلاق والبر بالوالدين يظلان رفيقين للعلم والتفوق.

كما أعلن الأزهر أسماء الأوائل في الفئات الخاصة، حيث حصلت مروة محمود عبد العزيز محمد -من معهد فتيات السحارة بمنطقة الإسماعيلية– على المركز الأول بفئة الدمج بنسبة 84.07%، وجاءت أمنية سيد عبد العاطي سالم -من معهد فتيات القرنة بمنطقة الأقصر- في المركز الأول بفئة الدمج البصري بنسبة 92.36%.

وتداول آلاف المستخدمين مقاطع استقبال حازم في بني سويف، مشيدين بإصراره على التفوق رغم فقدانه البصر، وبالمشهد الذي جمع بين فرحة الأهالي وتقديرهم لإنجازه، معتبرين أنه يمثل نموذجا ملهما للإرادة والنجاح.