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تحذير من ألعاب "سكويشي" مقلدة.. كيف قادت رائحة كيميائية إلى حملة مصادرة؟

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Smiling little boy playing with a glittery dumpling shaped squishy toy outdoors, squeezing a colorful sensory stress relief toy during fun playtime in the garden adobe stock
الألعاب المطاطية "السكويشي" أثارت تحذيرات في بريطانيا بعد مصادرة مئات القطع (أدوبي ستوك)
Published On 28/7/2026

حذّرت السلطات البريطانية الأهالي من شراء بعض الألعاب المطاطية الحسية المعروفة باسم "السكويشي" (Squishy)، بعد مصادرة أكثر من 320 لعبة من متاجر بمدينة ريدينغ، إثر الاشتباه في مخالفتها لمعايير السلامة المعمول بها في المملكة المتحدة.

وقال مجلس بلدية ريدينغ إن فرقا خاصة نفّذت حملات التفتيش خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن ضبط مئات الألعاب، بينها منتجات هلامية تُعرَف باسم "سكويشي دامبلينغز" (Squishy Dumplings)، بعدما لاحظ المفتشون انبعاث رائحة كيميائية قوية من بعضها.

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وأوضحت السلطات أن بعض الألعاب المصادرة كانت نسخا مقلّدة لعلامات تجارية معروفة، مثل "سكويشي دامبلينغز" و"ني دو" (NeeDoh)، ولم تتضمن معلومات السلامة الإلزامية، مثل اسم وعنوان المستورد أو المصنع داخل المملكة المتحدة، فضلا عن غياب علامة "يو كيه سي إيه" (UKCA) أو "سي إي" (CE) التي تثبت مطابقة المنتج لمعايير السلامة.

وأكدت السلطات أن هذه الألعاب قد تبدو غير ضارة، إلا أن المنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة قد تشكّل خطرا على الأطفال، داعية المستهلكين إلى تجنّب شراء أي لعبة تنبعث منها رائحة كيميائية قوية أو تفتقر إلى معلومات السلامة المطلوبة.

كما نصحت بالتوقف عن استخدام أي لعبة تتعرض للتشقق أو تسرب السوائل أو التلف، مع التحذير من تسخينها أو وضعها في أفران الميكروويف أو العبث بمحتوياتها.

Hundreds of potentially unsafe children's ‘squishy’ toys have been seized from shops in Reading this week by our Trading Standards team @منصة اكس - @ReadingCouncil
المخاوف دفعت السلطات البريطانية إلى مصادرة المئات من ألعاب السكويشي (حساب مجلس مدينة ريدينغ على إكس)

حملات تفتيش مستمرة

وأشار مجلس ريدينغ إلى أن حملات التفتيش ستتواصل في مختلف أنحاء المدينة، مع تذكير أصحاب المتاجر بمسؤوليتهم القانونية عن بيع ألعاب مطابقة لتشريعات سلامة الألعاب والمنتجات في المملكة المتحدة، محذرا من أن المنتجات المخالفة قد تُصادر، وقد تواجه الشركات المخالفة إجراءات قانونية إضافية.

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وقال فين ماكغولدريك، المسؤول عن الخدمات البيئية والسلامة المجتمعية في المجلس، إن الآباء ومقدمي الرعاية "يجب أن يكونوا قادرين على الوثوق بأن الألعاب التي يشترونها لأطفالهم آمنة"، مؤكدا أن عمليات المصادرة تعكس التزام السلطات بحماية المستهلكين وإزالة المنتجات التي قد تشكّل خطرا من الأسواق.

ودعا ماكغولدريك الأهالي، مع استمرار العطلة الصيفية، إلى شراء الألعاب من متاجر موثوقة، والتأكد من وجود علامات السلامة الرسمية على المنتجات، والإبلاغ عن أي ألعاب يُشتبه في عدم مطابقتها لمعايير السلامة.

المصدر: الصحافة البريطانية

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