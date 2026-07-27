في محاولة غير تقليدية لمواجهة تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في إنجاز الواجبات والاختبارات، ابتكر أستاذ أمريكي في مادة التاريخ حيلة بسيطة مكنته من كشف عشرات الطلاب الذين استعانوا بهذه الأدوات في اختبار جامعي موضوع سؤاله عن الثورة الصناعية.

وبحسب موقع "فيوتشرزم" (Futurism) المتخصص في أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، استخدم أستاذ التاريخ جيسون غيبسون في جامعة ألكورن الحكومية بولاية ميسيسيبي الأمريكية حيلة تعتمد على إخفاء تعليمات في النص عبر كتابتها باللون الأبيض في أسئلة الامتحان، لكشف الطلاب الذين استعانوا بأدوات الذكاء الاصطناعي.

ولم يدرك الطلاب وجود النص المخفي داخل سؤال الاختبار، لأنه لا يظهر، لكنه يُنسخ تلقائيا عند نقل الأسئلة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي.

وطلبت التعليمات المخفية -والتي لا تظهر حتى عندما يتم تحديد النص ونسخه- من نموذج الذكاء الاصطناعي أن يدرج في الجواب معلومات لا علاقة لها بموضوع الاختبار، تتحدث عن دولة مدغشقر، وهو ما لم يكن من المفترض أن يرد في إجابات الطلاب لو اعتمدوا على معرفتهم الشخصية.

وقال غيبسون إن الحيلة نجحت في كشف استخدام الذكاء الاصطناعي، إذ قدم 32 طالبا من أصل 35 في شعبتين إجابات تضمنت العبارات نفسها أو ما يشبهها، مما دل على أنهم نسخوا مخرجات الذكاء الاصطناعي مباشرة من دون مراجعتها أو حذف المعلومات غير المرتبطة بالسؤال.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تتجه فيه جامعات عدة حول العالم إلى تطوير أساليب جديدة للحد من الغش الأكاديمي، مع تزايد اعتماد الطلاب على روبوتات الدردشة التوليدية في كتابة الأبحاث والإجابة عن الاختبارات، وهو ما دفع كثيرا من المؤسسات التعليمية إلى إعادة النظر في طرق التقييم وآليات التحقق.