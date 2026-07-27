بطاطا مقلية تقود إلى المحكمة.. كيف انتهت قضايا تعويض غريبة بملايين الدولارات؟

لم تتوقع كاثرين لونغو أن تتحول وجبة بطاطا مقلية طلبتها من أحد فروع ماكدونالدز في مانهاتن بمدينة نيويورك إلى قضية أمام المحكمة.

وقالت المرأة الأمريكية في دعوى رفعتها ضد سلسلة المطاعم الشهيرة إن البطاطا التي اشترتها كانت شديدة السخونة، وتسببت لها بحروق وإصابات في الفم واللسان، متهمة المطعم بتقديم طعام "غير آمن للاستهلاك" وعدم تحذير الزبائن من درجة حرارته.

وتطلب لونغو تعويضا ماليا لم تحدده، في قضية تبدو غريبة أعادت إلى الواجهة سلسلة من الدعاوى القضائية في أمريكا بدأت من مواقف يومية عادية، لكنها وصلت إلى قاعات المحاكم وأثارت نقاشا بشأن حدود مسؤولية الشركات تجاه المستهلكين.

بطاطا مقلية أمام القضاء

وفق الدعوى المقدمة أمام محكمة مانهاتن، قالت لونغو إنها تعرضت لإصابات وصفتها بالخطيرة بعد تناول البطاطا المقلية، مشيرة إلى أن الحرارة المرتفعة للطعام تسببت لها بأضرار جسدية.

وتستند الدعوى إلى أن المطعم كان ينبغي أن يتخذ إجراءات تمنع تقديم الطعام بدرجة حرارة قد تسبب إصابات للزبائن، وهي ادعاءات لم يصدر بشأنها حكم قضائي حتى الآن.

قهوة ساخنة بـ2.7 ملايين دولار

قبل أكثر من 30 عاما، أصبحت قضية ستيلا ليبيك ضد ماكدونالدز واحدة من أشهر دعاوى التعويض في أمريكا، بعدما أصيبت المرأة بحروق خطيرة إثر انسكاب كوب قهوة ساخنة اشترته من أحد فروع السلسلة عام 1992.

وأظهرت وثائق المحكمة أن ليبيك تعرضت لحروق من الدرجة الثالثة في مناطق واسعة من جسدها، وخضعت لعلاج طبي بعد الحادثة.

وقضت هيئة المحلفين بمنحها 200 ألف دولار تعويضات عن الأضرار، إضافة إلى 2.7 ملايين دولار تعويضات عقابية، قبل أن يخفض القاضي المبلغ لاحقا إلى نحو 640 ألف دولار. وانتهت القضية في النهاية بتسوية مالية سرية بين الطرفين.

حكم بـ50 مليون دولار بسبب مشروب ساخن

بعد عقود من قضية ليبيك، عادت المشروبات الساخنة إلى المحاكم الأمريكية، لكنْ هذه المرة مع سلسلة ستاربكس.

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في عام 2025، منحت هيئة محلفين في لوس أنجلوس رجلا يُدعى مايكل غارسيا 50 مليون دولار بعد دعوى قال فيها إن مشروبا ساخنا من ستاربكس انسكب عليه أثناء عملية تسليم، مما تسبب له بحروق شديدة.

وقال محاموه إن الحادث أدى إلى إصابات جسدية ومعاناة طويلة، بينما دفعت الشركة بأن الحادث لم يكن نتيجة إهمال من جانبها.

ويُعد الحكم من أكبر الأحكام الحديثة المرتبطة بإصابات ناجمة عن مشروبات ساخنة، رغم أن قيمة التعويض قد تخضع لاحقا للمراجعة أو التسوية.

طلب تعويض بـ67 مليون دولار

لم ترتبط كل القضايا الغريبة بالأطعمة والمشروبات. ففي عام 2005، رفع القاضي الأمريكي روي بيرسون دعوى ضد محل لتنظيف الملابس في واشنطن بعد فقدان بنطال له.

وطالب بيرسون بتعويضات وصلت إلى 67 مليون دولار، مستندا إلى قوانين حماية المستهلك، لكنّ المحكمة رفضت طلبه، وخسر القضية بعد سنوات من التقاضي.

وأصبحت القضية واحدة من أشهر الأمثلة على الدعاوى التي أثارت جدلا بشأن حدود المطالبات المالية أمام المحاكم.

وتكشف هذه القضايا أن المحاكم الأمريكية شهدت في العقود الماضية نزاعات بدأت من مواقف تبدو عادية؛ كوب قهوة ووجبة ساخنة وخدمة تنظيف أو إعلان تلفزيوني.

وبينما يرى منتقدون أن بعض دعاوى التعويض مبالغ فيها، يعتبر مؤيدوها أنها وسيلة قانونية لمحاسبة الشركات عندما يؤدي الإهمال أو غياب التحذيرات إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين.