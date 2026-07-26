فاجأه الثعبان وبدأت المواجهة.. كيف انتهى المشهد داخل خيمة نزوح في غزة؟

تحولت لحظات داخل إحدى خيام النزوح في قطاع غزة إلى مشهد غير مألوف، بعدما فوجئ شاب بثعبان طويل يتجول داخل الخيمة، قبل أن يتمكن من إخراجه في واقعة وثقها بهاتفه.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشره الشاب عبر حسابه على إنستغرام، محاولته الإمساك بالثعبان الذي بدا بطول يتجاوز مترا، بينما كان يتحرك بين محتويات الخيمة.

واستخدم الشاب أداة للإمساك بالثعبان وإبعاده عن المكان، قبل أن يواصل إخراجه باستخدام عصا بمساعدة طفل أبدى شجاعة لافتة، في مشهد أثار تفاعلا واسعا.

ظهور متكرر

ويأتي تداول الفيديو في وقت يشكو فيه نازحو القطاع المحاصر من تكرار ظهور الزواحف والقوارض والحشرات في محيط الخيام، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الظروف البيئية داخل مواقع النزوح.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من تدهور الأوضاع الصحية والبيئية في مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن 80% من مواقع النزوح التي شملها التقييم تشهد انتشارا متكررا للقوارض والآفات، نتيجة تراكم النفايات وتضرر شبكات الصرف الصحي والاكتظاظ، وهي ظروف تهيئ بيئة مناسبة لانتشار الحشرات والزواحف.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير، وأشاد عدد من المتابعين بهدوء الشاب وشجاعة الصغير المرافق له في أثناء التعامل مع الثعبان وإبعاده عن الخيمة، بينما اعتبر آخرون أن المشهد يعكس حجم التحديات اليومية التي يواجهها النازحون، إلى جانب الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.