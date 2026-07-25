2500 تهنئة و58 مليون ين.. كيف أصبح قرد ياباني نجما عالميا؟

تلقى القرد الياباني "بانش" (Punch)، الذي اشتهر عالميا بظهوره محتضنا دمية محشوة إثر تخلي أمه عنه، أكثر من 2500 بطاقة ورسالة تهنئة بمناسبة عيد ميلاده الأول، في قصة تجاوزت حدود اليابان وأسهمت في جمع مئات آلاف الدولارات لدعم حديقة الحيوانات التي احتضنته.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس يحتفل "بانش"، وهو من فصيلة المكاك الياباني، بعيد ميلاده الأول في حديقة الحيوانات والنباتات بمدينة إيتشيكاوا، حيث خصصت الحديقة معرضا يوثق رحلته منذ ولادته وحتى اندماجه مع بقية القردة، وسط إقبال كبير من الزوار.

وساعدت الشهرة الواسعة التي حظي بها القرد الصغير الحديقة على جمع نحو 58 مليون ين (نحو 370 ألف دولار) من التبرعات، استُخدمت في تحسين المرافق وتجديد بعض الأقفاص، بعدما تحولت قصته إلى مصدر اهتمام عالمي.

دمية بدل حضن الأم

بدأت قصة "بانش" في يوليو/تموز 2025، عندما تخلت عنه أمه بعد ولادته مباشرة، ويرجح المشرفون على الحديقة أن ذلك كان بسبب الإرهاق الشديد بعد الوضع.

وتولى العاملون في الحديقة رعايته، وقدموا له دمية محشوة على شكل إنسان الغاب (أورانغوتان) لمساعدته على تنمية قدرة التشبث، وهي مهارة أساسية تحتاجها صغار قرود المكاك للبقاء.

وأصبحت الدمية رفيقته الدائمة، إذ كان يلجأ إليها كلما شعر بالخوف أو التوتر، في مشاهد وثقتها الحديقة ونشرتها لاحقا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من قرد صغير إلى ظاهرة عالمية

بعد ستة أشهر من الرعاية، نُقل "بانش" إلى الحظيرة الرئيسية لينضم إلى نحو 50 قردا من فصيلته، لكن الاندماج لم يكن سهلا في البداية.

فكلما أبعدته القردة الأكبر سنا عنها، كان يهرع إلى دميته ويحتضنها طلبا للأمان، وهو ما أثار تعاطف المتابعين حول العالم بعد نشر الصور ومقاطع الفيديو في فبراير/شباط الماضي.

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وسرعان ما انتشرت قصته على نطاق واسع، وأطلق متابعون وسم "#HangInTherePunch" دعما له، فيما استقطبت الحديقة عشرات الآلاف من الزوار، جاء نحو نصفهم من خارج اليابان، وفق مدير الحديقة تاكاشي ياسوناغا.

شهرة غير متوقعة

ولم تقتصر آثار شهرة "بانش" على زيادة أعداد الزوار، إذ أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن بعض صناع المحتوى حاولوا تجاوز المناطق المخصصة للزوار للحصول على صور ومقاطع قريبة للقرد، مما دفع إدارة الحديقة إلى تشديد الإجراءات لحماية الحيوانات.

وفي المقابل أتاحت التبرعات التي تدفقت بعد انتشار قصته تنفيذ أعمال تطوير داخل الحديقة وتحسين مرافقها، في واحدة من أبرز النتائج غير المتوقعة لانتشار قصة حيوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

آلاف الرسائل في عيد ميلاده الأول

واحتفالا بعيد ميلاده الأول، تلقى "بانش" نحو 2500 بطاقة ورسالة من معجبين داخل اليابان وخارجها، عُلقت في معرض خاص داخل الحديقة، إلى جانب صور ومقاطع فيديو توثق مراحل نموه.

ولم يعد يحمل الدمية التي ارتبط بها في طفولته، كما اندمج مع بقية أفراد المجموعة، وأصبح يقضي وقته في اللعب معها حتى بات من الصعب تمييزه عن غيره من القردة.

لكن صورته وهو يحتضن الدمية لا تزال حاضرة في ذاكرة متابعيه، بعدما تحولت إلى رمز لقصة جذبت تعاطف الملايين حول العالم.