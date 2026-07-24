حين يتحول التنكر إلى "ترند".. شابان بملابس نسائية أمام لجنة انتخابية

لم تكن الملابس النسائية كافية لعبور بوابة إحدى اللجان الانتخابية المخصصة للنساء في أوغندا، بعدما انتهت محاولة شابين متنكرين بتجمهر للمواطنين وتدخل للشرطة، في واقعة أثارت كثيرا من الجدل والسخرية.

وأوقفت الشرطة الأوغندية شابين في منطقة تابعة لبلدة كيرا، بعدما ظهرا مرتديين ملابس نسائية وسط حشد من المواطنين، وفق ما أظهرته مقاطع متداولة من الواقعة.

وقالت وسائل إعلام أوغندية إن الشابين أثارا الشبهات أثناء محاولتهما دخول مراكز الاقتراع المخصصة لانتخابات المجالس واللجان النسائية على مستوى القرى، الأمر الذي أدى إلى كشف أمرهما قبل دخولهما اللجنة، لتتدخل الشرطة وتوقفهما وسط تجمع للمارة.

وتحولت الواقعة إلى مادة ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما انتهت محاولة التنكر قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع، لتصبح الملابس النسائية جزءا من قصة انتخابية غير مألوفة، كان بطلها شابان لم يتمكنا من تجاوز التدقيق الأولي، لتنتهي مغامرتهما عند عناصر الشرطة بدلا من لجنة التصويت.