منوعات

لماذا تخبرك المضيفة بمخارج الطوارئ؟.. طائرة "بان آم" العائدة بعد 74 عاما تحمل الإجابة

حفظ

This undated image provided by the Pan Am Historical Foundation on Tuesday, July 21, 2026, shows the Clipper Endeavor. (Pan Am Historical Foundation via AP)
كارثة "كليبر إنديفور" عام 1952 شكّلت نقطة تحول في اعتماد تعليمات السلامة الإلزامية على متن الطائرات (أسوشيتد برس)
Published On 22/7/2026

بعد أكثر من 7 عقود على اختفائها في مياه المحيط الأطلسي، أعلن فريق دولي العثور على حطام طائرة ركاب تابعة لشركة "بان أمريكان" (بان آم)، في اكتشاف يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر الكوارث الجوية تأثيرا في تاريخ الطيران المدني، التي أسهمت في ترسيخ إجراءات السلامة التي أصبحت اليوم جزءا أساسيا من كل رحلة جوية.

وعثر فريق من الباحثين على حطام طائرة "كليبر إنديفور" (Clipper Endeavor) التابعة لشركة "بان آم"، بعد 74 عاما من تحطمها قبالة سواحل بورتوريكو أثناء رحلة كانت متجهة إلى مدينة نيويورك.

وجاء الاكتشاف ثمرة بحث استمر 7 سنوات، قادته مؤسسة "إير/سي هيريتيج فاونديشن" (Air/Sea Heritage Foundation) بالتعاون مع قناة "ديسكفري" وشركة "ديب سي فيجن"، التي استخدمت مركبات بحرية ذاتية القيادة مزودة بأجهزة سونار متطورة لمسح قاع المحيط.

ولم يعتمد الفريق على التكنولوجيا الحديثة وحدها، بل استعان أيضا بأرشيف شركة "بان آم" وسجلات خفر السواحل الأمريكي ووثائق مجلس الطيران المدني، إضافة إلى خريطة رسمها طيارون في سلاح الجو الأمريكي شهدوا تحطم الطائرة عام 1952، وهو ما ساعد في تضييق نطاق البحث.

وعُثر على الطائرة على عمق يقارب 610 أمتار، وهي من طراز "دوغلاس دي سي-4" (Douglas DC-4)، وقد انقسم هيكلها إلى جزأين، بينما ظل شعار "بان آم" واضحا على جسمها المصنوع من الألمنيوم.

This undated photo provided by the Discovery Channel Tuesday, July 21, 2026, shows, from left, Air/Sea Heritage Foundation (ASHF) President Russ Matthews, ASHF Director Idee Matthews-Montijo, Expedition Unknown's Josh Gates and Deep Sea Visoin President of Operations Craig Wallace inside an AUV hangar with an Explorers Club flag. (Discovery Channel via AP)
فريق البحث استعان بأرشيف الشركة وسجلات خفر السواحل الأمريكي ووثائق تاريخية لتحديد موقع الحطام (أسوشيتد برس)

كارثة غيّرت قواعد الطيران

وقع الحادث في 11 أبريل/نيسان 1952، عندما أقلعت الطائرة من سان خوان في بورتوريكو متجهة إلى نيويورك، قبل أن تتعرض لفشل في عدة محركات بعد نحو 10 دقائق من الإقلاع، مما اضطر الطيار إلى الهبوط اضطراريا في البحر.

غير أن الطائرة بدأت بالغرق سريعا وسط أمواج عاتية، ولم يتمكن كثير من الركاب من استخدام سترات النجاة أو مغادرة الطائرة في الوقت المناسب.

إعلان

وأسفر الحادث عن وفاة 52 شخصا، بينما نجا 17 آخرون بعد عمليات إنقاذ شاركت فيها قوات خفر السواحل وسلاح الجو الأمريكي.

This undated composite image provided by Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision on Tuesday, July 21, 2026, shows a Pan American World Airways logo on the nose section of the Clipper Endeavor wreck. (Air/Sea Heritage Foundation and Deep Sea Vision via AP)
التكنولوجيا الحديثة للمسح تحت الماء مكنت الباحثين من العثور على الطائرة على عمق نحو 610 أمتار (أسوشيتد برس)

ويشير الباحثون إلى أن الرحلة وقعت في فترة لم تكن فيها تعليمات السلامة قبل الإقلاع إلزامية، إذ لم يكن طاقم الضيافة يقدم شرحا للركاب حول مخارج الطوارئ أو كيفية استخدام سترات النجاة.

ونقلت أسوشيتد برس عن خبير سلامة الطيران الأمريكي جون كوكس قوله إن تلك الكارثة كانت من الأحداث التي دفعت شركات الطيران والجهات المنظمة إلى اعتماد إحاطات السلامة قبل الإقلاع، التي أصبحت لاحقا إجراء إلزاميا في جميع الرحلات التجارية.

ولا يقتصر العثور على الحطام على تحديد موقع طائرة مفقودة منذ عقود، بل يبرز أيضا التطور الذي شهدته تقنيات البحث في أعماق البحار، إذ قال أعضاء فريق البحث إن التكنولوجيا المستخدمة في المهمة قد تساعد مستقبلا في العثور على حطام طائرات وسفن أخرى ما زالت مفقودة، من بينها رحلة الخطوط الجوية الماليزية (MH370) التي اختفت عام 2014.

المصدر: الجزيرة + أسوشيتد برس

إعلان