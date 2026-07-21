ألم مفاجئ قادها إلى الطوارئ.. فعادت بطفل لم تكن تعلم أنها حامل به

تحولت رحلة بحرية كان يخطط لها زوجان من ولاية رود آيلاند الأمريكية إلى بداية غير متوقعة لحياة جديدة، بعدما دخلت المرأة في المخاض وأنجبت طفلا، رغم أنها لم تكن تعلم أنها حامل.

وكان الزوجان لورين سيوينسكي وغاري ديفيد غلين قد وصلا إلى ولاية فلوريدا استعدادا للانطلاق في رحلة بحرية إلى المكسيك، قبل أن تشعر لورين بآلام شديدة في البطن دفعتها إلى التوجه إلى مستشفى "إتش سي إيه فلوريدا براندون".

وهناك، أبلغها الأطباء أنها في حالة مخاض وأنها على وشك الولادة، وهو ما شكل مفاجأة كاملة لها ولزوجها.

وبعد ساعات، وضعت لورين مولودا ذكرا أطلقت عليه اسم "سيباستيان"، لتنتهي الرحلة البحرية التي خططا لها بالعودة إلى المنزل مع طفل حديث الولادة.

وأكد الوالدان أنهما لم يلاحظا مؤشرات واضحة تدل على الحمل في الأشهر الماضية، ولم يتوقعا أن تكون آلام البطن التي شعرت بها لورين بداية للولادة.

هل يمكن أن تصل امرأة إلى الولادة دون أن تعلم أنها حامل؟

رغم غرابة القصة، فإن الطب يوثق حالات مشابهة تعرف باسم "الحمل الخفي" (Cryptic Pregnancy) أو الحمل غير المُدرك، وهي حالة لا تكتشف فيها المرأة حملها إلا في مرحلة متأخرة، وأحيانا عند بدء المخاض.

ووفقا لمراجعة علمية بعنوان "الحمل الخفي" نشرت في دورية "كيس ريبورتس إن وومنز هيلث"، فإن دراسة سكانية أُجريت في برلين وجدت أن نحو حالة واحدة من كل 475 حالة حمل لا تُكتشف حتى الأسبوع العشرين، بينما تبقى نحو حالة واحدة من كل 2500 دون تشخيص حتى موعد الولادة.

ويشير باحثون إلى أن الحمل الخفي قد يحدث بسبب غياب الأعراض التقليدية أو خفتها أو استمرار نزيف يشبه الدورة الشهرية أو عدم بروز البطن بشكل واضح أو تفسير حركة الجنين على أنها اضطرابات هضمية، مما يجعل بعض النساء لا يدركن الحمل إلا عند حدوث المخاض.

ولذلك، يؤكد الأطباء أن هذه الحالات -وإن كانت نادرة- موثقة علميا ولا تقتصر على الروايات المتداولة في وسائل الإعلام.