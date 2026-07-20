54 جرعة أنقذت حياته.. كيف استنزفت لدغة أفعى مخزون مستشفى كاملا؟

خرج الأمريكي كريس هوورث لزيارة والدته في ولاية كاليفورنيا في يوم ممطر، في مشهد بدا عاديا لا يوحي بأن الساعات التالية ستتحول إلى معركة مع الموت.

وبينما كان يسير في الحديقة، شعر بما ظنه في البداية شوكة أو غصنا تحت قدمه، قبل أن يكتشف أنها أفعى جرسية لدغته مرتين خلال لحظات. وسرعان ما بدأ الألم يشتد، فيما أخذت قدمه تتورم بسرعة، فسارعت زوجته جيني إلى نقله إلى مستشفى "أوروفيل" المحلي.

هناك، أدرك الأطباء أنهم أمام حالة تسمم شديدة تحتاج إلى تدخل عاجل.

مضاد سموم حتى نفاد المخزون

في معظم حالات لدغات الأفاعي الجرسية (Rattlesnakes)، تكفي عدة جرعات من المصل المضاد للسيطرة على السم، لكن حالة هوورث سارت في اتجاه مختلف تماما.

فمع استمرار تدهور حالته، اضطر الأطباء إلى إعطائه جرعة تلو أخرى، حتى بلغ مجموع ما تلقاه 54 جرعة من مضاد السموم، وهو رقم نادر للغاية.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن أسرته، استنفدت حالته وحدها كامل مخزون مستشفى أوروفيل من المصل، مما أجبر الفريق الطبي على نقله بطائرة إسعاف إلى مركز طبي أكبر في منطقة خليج سان فرانسيسكو لمواصلة العلاج.

12 يوما في العناية المركزة

لم تتوقف المعركة عند السم وحده، فقد أمضى هوورث نحو 12 يوما في وحدة العناية المركزة بعد إصابته بمضاعفة خطيرة تُعرف باسم اضطراب التخثر المنتشر (DIC)، وهي حالة يختل فيها نظام تخثر الدم، بما يزيد خطر النزيف والجلطات في الوقت نفسه.

ولهذا لم يكن العلاج يقتصر على إعطاء المصل، بل شمل متابعة دقيقة وفحوصا متكررة ورعاية مكثفة لإنقاذ حياته.

لماذا احتاج إلى كل هذه الجرعات؟

يوضح الأطباء أن عدد جرعات مضاد السموم لا يكون ثابتا، بل يعتمد على كمية السم التي دخلت الجسم وشدة الأعراض واستجابة المريض للعلاج.

أما المصل نفسه، فيعد من أكثر العلاجات تعقيدا في التصنيع، إذ يُنتج عبر استخلاص أجسام مضادة من حيوانات تحقن بكميات مدروسة من السم، ثم تنقى وتحول إلى مستحضر طبي، وهي عملية تجعل إنتاجه محدودا وكلفته مرتفعة.

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ولهذا تحتفظ المستشفيات عادة بمخزون محسوب منه، ومن النادر أن تستهلك حالة واحدة عشرات الجرعات كما حدث مع هوورث.

فاتورة تجاوزت 1.3 مليون دولار

بعد أن بدأت حالته تستقر، واجهت الأسرة مفاجأة من نوع آخر. فقد تلقت فاتورة علاج أوّلية بلغت نحو 1.3 مليون دولار قبل احتساب التأمين الصحي، شملت تكلفة مضاد السموم والنقل الجوي والإقامة الطويلة في العناية المركزة والفحوص والعلاجات المصاحبة.

وقالت زوجته إن الأسرة اضطرت إلى إطلاق حملة تبرعات عبر منصة "غو فند مي" للمساعدة في تغطية النفقات، مشيرة إلى أن القيمة النهائية التي سيتحملونها لم تتحدد بعد، لأن شركة التأمين لا تزال تراجع الملف.

بالنسبة إلى كريس هوورث، ستظل القصة مرتبطة أولا بنجاته من لدغة كادت تودي بحياته بعد أن استهلك تقريبا مخزون مستشفى كامل من مضاد السموم، لكنها في الوقت نفسه تكشف جانبا آخر لا يقل غرابة: كلفة النجاة نفسها. وهكذا تحولت الحادثة من مجرد واقعة طبية نادرة إلى قصة تجمع بين غرابة العلاج الحديث وارتفاع تكلفته، وتجربة إنسانية خاضت معركة مع السم والوقت والديون.