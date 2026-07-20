أغاني ديزني في سيارات الشرطة.. كيف تحاول فرق البحث العثور على طفل مفقود؟

في مدينة كالغاري الكندية، لم تكتف الشرطة بنشر صور طفل مفقود وإصدار النداءات المعتادة، بل لجأت إلى وسيلة غير مألوفة، إذ بدأت تشغيل أغاني ديزني المفضلة لديه من سيارات الدورية، على أمل أن تساعد الأصوات المألوفة في لفت انتباهه ودفعه إلى الاستجابة لفرق البحث.

ولا تكمن غرابة القصة في اختفاء طفل فحسب، بل في اعتماد الشرطة على اهتماماته الشخصية بوصفها جزءا من خطة البحث، في محاولة للوصول إليه بطريقة تناسب حالته.

باركر.. طفل يعشق ديزني ولا يتحدث

تواصل شرطة كالغاري منذ 16 يوليو/تموز الجاري عمليات البحث عن باركر (11 عاما)، الذي فُقد في أحد أحياء المدينة خلال النهار.

وبحسب الشرطة، فإن باركر من ذوي التنوع العصبي (Neurodivergent)، ولا يستخدم التواصل اللفظي (Non-verbal)، وقد يشعر بخوف شديد إذا اقترب منه غرباء أو حاولوا التواصل معه مباشرة، وهو ما يجعل أساليب البحث التقليدية أقل فاعلية في حالته.

وتقول الشرطة إنها تبني جزءا من خطة البحث على المعلومات التي قدمتها أسرته عن اهتماماته وسلوكياته اليومية، وفي مقدمتها حبه الكبير لأغاني ديزني.

"الأسد الملك" و"ملكة الثلج" في سيارات الشرطة

في أحدث تطورات القضية، أعلنت شرطة كالغاري أنها بدأت تشغيل بعض أغاني ديزني المفضلة لدى باركر من سيارات الدورية وفي مناطق البحث.

ونقلت شبكة "غلوبال نيوز" عن القائم بأعمال الرقيب سكوت غوترسن قوله إن عناصر الشرطة يشغلون موسيقى من أفلام مثل الأسد الملك (The Lion King) وملكة الثلج (Frozen)، اعتمادا على ما عرفوه من والديه، أملا في أن تساعد هذه الأصوات المألوفة في جذبه.

بحث واسع وتنبيه خاص

بالتوازي مع ذلك، وسعت الشرطة عمليات البحث بشكل كبير، مؤكدة أن مئات من عناصرها ووحداتها المتخصصة يواصلون تمشيط المناطق المحتملة، إلى جانب مراجعة عشرات الساعات من تسجيلات كاميرات المراقبة واستقبال عشرات البلاغات من السكان. كما انضم متطوعون مدربون إلى عمليات البحث، بمشاركة وحدات الخيالة والكلاب البوليسية والدعم الجوي والدراجات الجبلية.

إعلان

وأوضحت الشرطة أن القضية لا تستوفي في الظروف العادية معايير إصدار "إنذار أمبر" (Amber Alert)، وهو تنبيه يُطلق عادة عند الاشتباه في اختطاف طفل، لكنها عملت مع حكومة ألبرتا وشركائها لإصدار "تنبيه طوارئ" (Emergency Alert) على مستوى المقاطعة، نظرا لخصوصية حالة الطفل، بهدف توسيع نطاق البحث.

دعوة للجمهور: ابحثوا لكن لا تقتربوا منه

طالبت الشرطة سكان كالغاري بتفقد ممتلكاتهم بعناية، بما في ذلك الساحات الخلفية والمرائب والأكواخ وتحت الشرفات والمركبات والأماكن التي قد يلجأ إليها طفل للاختباء.

وفي الوقت نفسه، شددت على أن من يعثر على باركر يجب ألا يحاول الاقتراب منه أو الإمساك به، بل يكتفي بإبقائه في مجال الرؤية وإبلاغ الشرطة فورا، لأن اقتراب الغرباء قد يزيد من خوفه ويدفعه إلى الهرب.

كما حذرت من توجه متطوعين غير مدربين إلى مناطق البحث، لما قد يسببه ذلك من مخاطر قد تستدعي تحويل موارد فرق الإنقاذ بعيدا عن مهمتها الأساسية.

وما زالت عمليات البحث مستمرة، بينما تواصل الشرطة الجمع بين الوسائل التقليدية وأساليب غير مألوفة، أملا في العثور عليه وإعادته إلى أسرته سالما.