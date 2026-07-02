مطعم الضرتين في النجف العراقية.. شراكة استثنائية في لقمة العيش

رغم الصورة النمطية التي ترتبط في أذهان الكثيرين بشأن العلاقة بين "الضرائر"، اختارت امرأتان في مدينة النجف العراقية أن تحولا هذه العلاقة إلى شراكة عائلية ومهنية، بعدما أسستا مطعما للمأكولات الشعبية العراقية يدار بالكامل بأيد نسائية، ويوفر فرص عمل للأرامل والمطلقات والعجائز.

وقالت الزوجة الأولى أم أبي ذر للجزيرة إن المشروع بدأ من داخل المنزل بإعداد مأكولات تراثية، بعدما لاحظت أن كثيرا من المطاعم لا تقدم النكهة النجفية الأصيلة التي يبحث عنها الزبائن.

وأضافت أن الإقبال المتزايد شجعها هي وضرتها، على افتتاح المطعم وتوسيع نشاطهما، مع تخصيص فرص عمل للنساء، لا سيما من الأرامل والمطلقات والعجائز اللواتي يواجهن صعوبة في الحصول على وظائف.

وأوضحت أن اعتماد فريق نسائي بالكامل أسهم في توفير بيئة عمل مستقرة ومريحة للعاملات، مشيرة إلى أن طموحها يتمثل في تطوير المشروع إلى مطبخ مركزي يخدم محافظة النجف ويوفر فرص عمل لعدد أكبر من النساء الباحثات عن مصدر دخل.

من جهتها، قالت الشريكة في المشروع والزوجة الثانية تغريد حسين للجزيرة إن العمل المشترك بدأ بإعداد أطعمة منزلية مثل الكبة والكليجة والسبزي، قبل الانتقال إلى المطبخ الحالي، وأضافت أنها تتولى مسؤولية إعداد الوجبات والإشراف على العاملات، مشيرة إلى أن المطعم يقدم أطباقا نجفية معروفة، من بينها الفسنجون وتمن العنبر والدولمة والمحاشي.

وأكدت أن نجاح المشروع جاء نتيجة التفاهم والتشاور في مختلف مراحل العمل، مشيرة إلى أن علاقتهما الممتدة منذ أكثر من 20 عاما أثبتت أن التعاون والهدف المشترك يتقدمان على أي تصورات اجتماعية مسبقة، وأن كل واحدة منهما تنظر إلى أبناء الأخرى باعتبارهم أبناء لها، وأنهما تديران شؤون الأسرة والمطعم بروح الفريق الواحد.

صورة المطعم

وانعكس التفاهم بين الضرتين، بحسب زبائن، على صورة المطعم وجودة الخدمة. وقال محمد رزاق وهو أحد الزبائن إنه يحرص على زيارة المطعم لما يقدمه من مأكولات نجفية تتميز بالنظافة والجودة، معتبرا أن إدارة المشروع من قبل ضرتين تعملان بانسجام تمثل تجربة لافتة.

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وأضاف أن المطعم لا يقتصر على تقديم الطعام، بل يقدم أيضا نموذجا لدعم المشاريع النسائية وتمكين المرأة، من خلال توفير فرص عمل تسهم في تأمين مصدر دخل كريم للعائلات المحتاجة.