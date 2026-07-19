ما قصة أول سيارة سباق صنعت بالكامل في الجزائر وتنافس عالميا؟

في خطوة تعكس تطور المشاريع الهندسية الجامعية في الجزائر، يشارك فريق من طلبة المدرسة الوطنية متعددة التقنيات بالحراش في النسخة الجديدة من مسابقة فورمولا ستيودنت المملكة المتحدة (Formula Student UK)، بأول سيارة سباق صُممت وصُنعت محليا بالكامل، في إنجاز يعد سابقة للجامعات الجزائرية.

ويضم فريق إي إن بي ريسينغ تيم (ENP Racing Team) عشرات الطلبة من تخصصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والإعلام الآلي، إلى جانب فرق مختصة بالإدارة والتسويق والرعايات.

وعمل أعضاء الفريق على تطوير السيارة على مدى أشهر، بدءا من إعداد التصاميم الهندسية، مرورا بتصنيع الهيكل وتجميع المكونات، وانتهاء بإجراء الاختبارات الفنية للتأكد من جاهزيتها قبل خوض المنافسة على حلبة سيلفرستون البريطانية، إحدى أشهر حلبات سباقات السيارات في العالم.

ولا تقتصر مسابقة فورمولا ستيودنت على اختبار سرعة السيارات، بل تعد من أبرز المنافسات الجامعية في مجال هندسة السيارات، إذ تخضع الفرق لتقييم شامل يتضمن جودة التصميم الهندسي وكفاءة التصنيع وإدارة المشروع والجدوى الاقتصادية، إضافة إلى اختبارات التسارع والمناورة والتحمل والأداء على المضمار، بمشاركة أكثر من مئة فريق جامعي من مختلف أنحاء العالم.

ووصفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية هذه المشاركة بأنها الأولى من نوعها للجزائر بسيارة سباق جرى تصميمها وتصنيعها محليا بالكامل، معتبرة أنها ثمرة جهود الطلبة وإشراف الأساتذة ودعم المؤسسات الجامعية، وتعكس تنامي قدرات الابتكار والبحث التطبيقي داخل الجامعات الجزائرية.

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ويأمل الفريق أن تمثل هذه المشاركة بداية لحضور جزائري منتظم في مسابقات الهندسة الدولية، وأن تسهم في تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، بما يفتح المجال أمام مشاريع بحثية وتكنولوجية جديدة يقودها الطلبة.

وتعد فورمولا ستيودنت من أهم المسابقات الجامعية في العالم في مجال هندسة السيارات، إذ ينظر إليها على أنها منصة لاكتشاف المواهب الهندسية، ويشارك فيها سنويا طلبة من جامعات مرموقة، فيما تستقطب فعالياتها اهتمام شركات عالمية في صناعة السيارات ورياضة المحركات التي تعتمدها بوابة لاستقطاب المهندسين الشباب.