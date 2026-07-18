فرحة النجاة.. ماذا تكشف مشاهد آخر يوم امتحان عن "رعب" الثانوية العامة في مصر؟

تحولت لجان الثانوية العامة في مختلف المحافظات المصرية، اليوم السبت، إلى ساحات احتفال فور انتهاء آخر امتحانات العام الدراسي، إذ علت الهتافات والزغاريد وتبادل الطلاب التهاني والتقطوا الصور ومقاطع الفيديو، في مشاهد اعتاد المصريون رؤيتها مع إسدال الستار على أحد أكثر المواسم الدراسية إثارة للقلق.

ضغوط "المحطة الفاصلة"

ولا يرى متخصصون أن هذه المشاهد تعكس مجرد فرحة بانتهاء الاختبارات، بل يربطونها بحجم الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعيشها الطلاب وأسرهم طوال أشهر الاستعداد للامتحانات، في ظل ما تمثله الثانوية العامة من محطة فاصلة في مستقبلهم الأكاديمي.

وقال الخبير التربوي تامر شوقي، في تصريحات محلية، إن مظاهر الاحتفال المبالغ فيها تعكس حجم التوتر الذي يعيشه الطلاب، موضحا أن الثانوية العامة تحولت لدى كثير من الأسر إلى "معركة مصيرية"، وهو ما يضاعف الضغوط النفسية الواقعة على الطلاب قبل الامتحانات وأثناءها.

وفيات في موسم الامتحانات

ولم يقتصر الحديث عن الضغوط النفسية على تحليلات الخبراء، بل تصاعد أيضا مع وقوع حوادث وفاة لطلاب أثناء موسم الامتحانات، أثارت تعاطفا واسعا وأعادت النقاش بشأن كلفة هذه المرحلة على الطلاب وأسرهم.

وتناقلت وسائل إعلام مصرية نبأ وفاة الطالبة نهى بلال شرف الدين (18 عاما)، إثر أزمة قلبية مفاجئة قبل ساعات من أداء آخر امتحانات الثانوية العامة.

كما شهدت محافظة الشرقية حادثة أخرى في الموسم نفسه، بعدما توفيت الطالبة جنى هاني إبراهيم إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب عند أداء امتحان اللغة العربية، في واقعة أثارت حالة من الحزن الواسع.

ويرى مختصون أن هذه الوقائع، إلى جانب مشاهد الفرح العارمة التي أعقبت انتهاء الامتحانات، تعكس حجم العبء النفسي الذي يرافق مرحلة الثانوية العامة في مصر، مما يفتح باب النقاش مجددا حول أهمية توفير دعم نفسي للطلاب، وتخفيف الضغوط الأسرية والمجتمعية المرتبطة بهذه المرحلة، بالتوازي مع الاهتمام بالتحصيل الدراسي.