حيوان غامض يثير الذعر في الفيوم.. وبيان رسمي يكشف التفاصيل

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الفيوم المصرية حالة من القلق بين الأهالي، بعد ظهور حيوان بري مجهول داخل أحد شوارع مدينة أبشواي، قبل أن يتضح لاحقا أنه النمس المصري، أحد الثدييات البرية المنتشرة في البيئات الزراعية.

وظهر الحيوان في الفيديو وهو يتحرك بشارع محمد علي آغا بجوار الإدارة الزراعية في أبشواي، قبل أن يفر باتجاه الأراضي الزراعية القريبة، وهو ما دفع عددا من المواطنين إلى المطالبة بتدخل الجهات المختصة للتعرف على نوعه والتأكد من مدى خطورته.

وقال مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم الدكتور وجدي نايل ومدير عام فرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة الدكتور حسام شعبان إن فحص الصور ومقطع الفيديو المتداول أكد أن الحيوان هو النمس المصري، مشددين على أن ظهوره في المنطقة لا يشكل خطرا على المواطنين.

وأوضح المسؤولان أن النمس المصري يتجنب الإنسان بطبيعته، ويفضل الهروب عند الشعور بالخطر، داعيين إلى عدم مطاردته أو محاولة الإمساك به، وإبلاغ الجهات المختصة إذا ظهر داخل المناطق السكنية.

وينتشر النمس المصري (Herpestes ichneumon) في عدد من البيئات الطبيعية والزراعية بمصر، ومنها محافظة الفيوم، حيث يجد بيئة ملائمة للعيش والتكاثر في الأراضي الزراعية والمصارف والمناطق ذات الغطاء النباتي الكثيف.

ويلعب الحيوان دورا في الحفاظ على التوازن البيئي، إذ يسهم في الحد من أعداد بعض الكائنات مثل القوارض والثعابين والحشرات، مما يساعد في حماية المحاصيل الزراعية وتقليل الأضرار البيئية.

وأشار جهاز شؤون البيئة بالفيوم إلى أن ظهور النمس أحيانا بالقرب من المناطق السكنية قد يرتبط بامتداد العمران إلى بيئة طبيعية تلائمه بالعيش أو بحثه عن الغذاء أو تغير الظروف البيئية، مؤكدا أن رصد فرد واحد داخل منطقة مأهولة لا يعني وجود خطر على السكان.