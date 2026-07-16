ليس كلبا ولا قطة.. ماذا لو استيقظت ووجدت حصانا في غرفة المعيشة؟

في مشهد غير مألوف، فوجئ سكان مبنى سكني في مدينة روفينغ الكرواتية بوجود مهر صغير بين جدران شقة عائلية، حيث استبدل الحقول المفتوحة والإسطبلات بأروقة منزلية لم تكن يوما مكانا متوقعا لحيوان حديث الولادة.

وبدأت قصة المهر حديث الولادة "مايل" عندما رفضته أمه بعد ولادته، قبل أن يواجه مشكلة صحية استدعت العلاج والمتابعة المستمرة، مما دفع مالكيه إلى إبقائه قريبا منهم داخل المنزل خلال فترة تعافيه.

ولم يكن وجود "مايل" داخل الشقة خيارا دائما، بل إجراء استثنائيا فرضته حاجته إلى الرعاية المكثفة خلال أسابيعه الأولى. ومع تحسن حالته، عاد إلى قضاء جزء من وقته في المزرعة، حيث البيئة الأقرب إلى طبيعته.

غير أن قصته أعادت طرح تساؤل حول قدرة الخيول على التكيف مع العيش داخل المنازل، ومدى توافق هذه البيئة مع طبيعتها.

حصان بين الجدران.. حياة بعيدة عن طبيعته

رغم قدرة بعض الحيوانات على التأقلم مع بيئات مختلفة، فإن الخيول تختلف عن الحيوانات الأليفة التي اعتاد الإنسان تربيتها داخل المنازل، نظرا لطبيعتها المرتبطة بالحركة والمساحات المفتوحة.

فالخيول حيوانات رعوية تحتاج إلى التنقل والبحث عن الغذاء والتفاعل مع أفراد القطيع، لذلك تشمل رعايتها توفير مساحة للحركة وفرصا لممارسة سلوكياتها الطبيعية.

وتشير منظمة ورلد هورس ويلفير (World Horse Welfare) إلى أن حرية الحركة والتفاعل الاجتماعي من الاحتياجات الأساسية للخيول، بينما تحذر إرشادات الجمعية البريطانية للخيول من أن العزل لفترات طويلة والعيش في مساحات محدودة قد يؤثران في صحتها الجسدية والنفسية.

ماذا يحدث عندما تُحاصر الخيول في أماكن ضيقة؟

ترتبط محدودية الحركة وغياب المحفزات الطبيعية لدى الخيول بظهور ما يُعرف بـ"السلوكيات النمطية"، وهي تصرفات متكررة قد تعكس التوتر أو الملل، مثل عض الخشب أو التحرك ذهابا وإيابا في المكان نفسه.

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وتناولت أبحاث منشورة في مجلة "أبلايد أنيمال بيهيفيور ساينس" تأثير ظروف الإيواء في سلوك الخيول، مؤكدة أهمية توفير بيئة تسمح بالحركة والتفاعل الاجتماعي للحد من الضغوط.

ولا يقتصر الأمر على الجانب النفسي، فالحركة ضرورية أيضا للحفاظ على صحة العضلات والعظام، إذ إن أجسام الخيول مهيأة للنشاط المستمر وليس للبقاء فترات طويلة داخل أماكن مغلقة.

لماذا كان منزل "مايل" مناسبا مؤقتا؟

تختلف حالة "مايل" عن تربية حصان بالغ داخل منزل، إذ فرضت ظروفه الصحية استثناء مؤقتا احتاج فيها إلى رعاية بشرية مكثفة بعد فقدان رعاية الأم.

وقد شملت هذه الرعاية التغذية اليدوية والمتابعة المستمرة وتوفير الدفء والعناية اللازمة أثناء مرحلة حساسة من نموه.

لكن مع تقدم المهر في العمر، تزداد حاجته إلى الحركة والتفاعل مع خيول أخرى ومساحات أوسع تساعده على التطور الطبيعي.

ولا تمثل قصة "مايل" نموذجا لتربية الخيول داخل المنازل، بل تكشف عن حل استثنائي لجأ إليه الإنسان لإنقاذ حيوان احتاج إلى رعاية خاصة.

فقد تتكيف الحيوانات مؤقتا مع ظروف غير مألوفة، لكن رفاهيتها تبقى مرتبطة بفهم احتياجاتها الطبيعية.