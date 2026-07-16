شاهد.. رحلة قطار تنتهي وسط غابة من الجحيم

وثق مقطع فيديو لحظات مرعبة عاشها طاقم قطار شحن تابع لشركة السكك الحديدية الكندية الوطنية (CN Rail)، بعدما وجد نفسه محاصرا وسط ألسنة اللهب الناتجة عن حرائق الغابات قرب بلدة أرمسترونغ في مقاطعة أونتاريو الكندية.

وأظهرت اللقطات النيران وهي تشتعل على جانبي مسار السكة الحديدية بينما كان أفراد الطاقم يحاولون التواصل عبر أجهزة الاتصال، مطالبين بالإسراع في تحريك القطار، وقال أحدهم: "نحن محاصرون بالكامل وسط النيران".

وأكدت شركة السكك الحديدية الكندية الوطنية أن جميع أفراد الطاقم تمكنوا من مغادرة القطار بسلام، مشيرة إلى تعليق حركة القطارات في المنطقة مؤقتا كإجراء احترازي، بالتزامن مع استمرار انتشار حرائق الغابات.

كما جرى إجلاء موظفي الشركة وسكان بلدة أرمسترونغ، التي باتت ضمن المناطق المتأثرة بالحرائق المستمرة في شمال غربي المقاطعة.

مخاوف بشأن سلامة السكك الحديدية

وقالت وزارة النقل الكندية إنها تتابع تطورات الحرائق قرب ممرات السكك الحديدية في منطقتي أرمسترونغ وكولينز، مؤكدة استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حركة النقل، لا سيما ما يتعلق بشحنات المواد الخطرة.

وأثار الحادث انتقادات من اتحاد تيمسترز كندا الذي يمثل عمال السكك الحديدية، إذ اعتبر أن إرسال القطار عبر منطقة تشهد حرائق مستمرة منذ أسابيع "ما كان يجب أن يحدث".

وقال رئيس الاتحاد فرانسوا لابورت إن أي شحنة لا تستحق تعريض حياة العاملين للخطر، لكنه أشاد في الوقت ذاته بهدوء أفراد الطاقم وتعاملهم مع الموقف أثناء اللحظات الحرجة.

أكثر من مئة حريق نشط

وتشهد مقاطعة أونتاريو، ولا سيما مناطقها الشمالية الغربية، أكثر من مئة حريق غابات نشط، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء إلزامية لعدد من البلدات والمجتمعات، بينها أرمسترونغ.

وتفاقمت الأوضاع بفعل موجة حر ودخان كثيف أثر في جودة الهواء بمناطق واسعة من المقاطعة، وسط استمرار جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحرائق والحد من انتشارها.