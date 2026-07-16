"سيدة الثعابين" أمسكت بكوبرا الملك.. لكنها دفعت ثمن شجاعتها

في لحظة جمعت بين الشجاعة والخطر، نجحت منقذة الزواحف الهندية جاناكي ديفي، المعروفة بلقب "سيدة الثعابين"، في إنقاذ سكان قرية من ثعبان "الكوبرا الملك" الضخم، قبل أن تتحول نهاية المهمة إلى مواجهة مؤلمة وتعرضها للدغة من الثعبان نفسه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند مقاطع فيديو تظهر جاناكي وهي تمسك بثعبان ضخم وتسحبه من بين الأخشاب والحجارة في قرية "بِيساهي" بمنطقة فالميكي ناغار التابعة لبلدية باغا في ولاية بهار، قرب الحدود الهندية النيبالية.

وأظهرت المشاهد جاناكي وهي تسيطر على الثعبان السام وتحمله على كتفيها أمام حشد من سكان القرية الذين تجمعوا لمتابعة عملية الإنقاذ وتوثيقها بهواتفهم.

لكن اللحظة التي بدت انتصارا تحولت إلى خطر جديد، بعدما أفادت وسائل إعلام هندية بأن "الكوبرا الملك" باغتها بلدغة في يدها أثناء محاولتها التقاط صورة تذكارية معه عقب السيطرة عليه.

ونقلت جاناكي لتلقي العلاج في معسكر عسكري في منطقة تريفيني بدولة نيبال المجاورة، ووُصفت حالتها بالمستقرة بعد تجاوزها مرحلة الخطر.

وبعد الحادثة، تدخل فريق متخصص من إدارة الغابات للسيطرة على الثعبان، قبل إطلاق سراحه في عمق الغابات بعيدا عن المناطق السكنية، في خطوة هدفت إلى حماية السكان والحفاظ على الحياة البرية.

شغف بدأ في الثانية عشرة

وتعد جاناكي ديفي من أبرز منقذي الثعابين في المنطقة، إذ بدأت رحلتها مع إنقاذ الزواحف منذ أن كانت في الثانية عشرة من عمرها، وتمكنت في سنوات عملها من إنقاذ آلاف الثعابين.

ورغم تعرضها لأكثر من 50 لدغة أثناء مسيرتها، تؤكد جاناكي استمرارها في عملها الذي يهدف إلى حماية الحيوانات البرية ونشر الوعي بأهمية التعامل مع الثعابين دون قتلها.

وتعد "الكوبرا الملك" من أكبر الثعابين السامة في العالم، وقد يصل طولها إلى أكثر من خمسة أمتار، وتعيش في مناطق واسعة من جنوب وجنوب شرق آسيا، وغالبا ما تتجنب البشر لكنها تصبح شديدة الخطورة عند شعورها بالتهديد.