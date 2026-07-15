لماذا تتحول الأجسام الغامضة إلى "زوار من الفضاء"؟.. ما تكشفه واقعة شاطئ أسترالي

على شاطئ هادئ في شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية، توقّف رواد فورست بيتش عن السباحة والتنزه بعدما ظهرت أمامهم عشرات الكرات المعدنية الفضية متناثرة على الرمال. وسرعان ما انتشرت صورها على منصات التواصل، وتكاثرت التكهنات بين من رأى فيها بقايا نيزك، ومن اعتقد أنها أجسام قادمة من خارج الأرض.

وخلال ساعات، أعلنت الوكالة الفضائية الأسترالية أن الأجسام يُشتبه في كونها حطاما فضائيا، ورجّحت بعد تحليل أولي أنها أوعية ضغط معدنية من مركبة أو صاروخ أعيد دخوله إلى الغلاف الجوي ثم سقطت بقاياه على الأرض. وأكدت الوكالة أن الأجسام أُزيلت من الموقع، وأنها لا تشكل خطرا مباشرا، مع استمرار التحذير من احتمال العثور على قطع أخرى مشابهة.

كيف تصل أجسام من الفضاء إلى الأرض؟

أعادت الحادثة تسليط الضوء على ظاهرة الحطام الفضائي، وهو الاسم الذي يطلق على بقايا الصواريخ والأقمار الصناعية والمعدات التي تبقى في المدار بعد انتهاء مهماتها.

وتشير تقديرات الهيئات المختصة إلى أن آلاف القطع الكبيرة وملايين الشظايا الصغيرة تدور اليوم حول الأرض، إلا أن معظمها يحترق عند دخوله الغلاف الجوي، ولا يصل إلى سطح الكوكب سوى جزء ضئيل منها.

وفي كثير من الحالات، تخطط عمليات إعادة دخول المركبات الفضائية بحيث تحترق في الغلاف الجوي أو تسقط بقاياها في مناطق نائية أو فوق المحيطات، لكن بعض الأجزاء المعدنية المتينة قد تنجو من الاحتراق وتصل إلى اليابسة، كما حدث في هذه الواقعة.

ماذا تفعل إذا عثرت على جسم مشابه؟

استغلت الوكالة الفضائية الأسترالية الواقعة لتذكير الناس بكيفية التعامل مع الأجسام المجهولة التي قد تكون مرتبطة بالحطام الفضائي.

وتوصي الجهات المختصة بـ3 خطوات أساسية:

عدم لمس الجسم أو محاولة نقله.

الابتعاد عنه وتحذير الآخرين من الاقتراب.

إبلاغ الشرطة أو خدمات الطوارئ، لتتولى التواصل مع الجهات الفنية المختصة.

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وتؤكد السلطات أن هذه الإجراءات وقائية، حتى لو تبين لاحقا أن الجسم لا يشكل خطرا.

لماذا تنتشر سريعا قصص "الأجسام القادمة من الفضاء"؟

في مثل هذه الحوادث، تصل الصور إلى منصات التواصل قبل أن يصل التفسير العلمي. ويكفي ظهور جسم معدني غريب في مكان غير مألوف حتى تبدأ التكهنات، نيزك أو جسم مجهول أو "زائر من خارج الأرض".

ويرى مختصون أن هذه الظاهرة تعكس ميل البشر إلى البحث عن تفسيرات استثنائية لما يجهلونه، بينما يحتاج تحديد حقيقة الأجسام المجهولة إلى وقت للفحص والتحليل. ولهذا تحرص وكالات الفضاء والجهات العلمية على التدخل سريعا لتفسير مثل هذه الوقائع قبل أن تتحول إلى روايات متداولة يصعب تصحيحها.

حين يصبح الفضاء أقرب إلى الأرض

ليست هذه المرة الأولى التي تثير فيها بقايا معدات فضائية حالة من الغموض؛ فقد شهدت دول عدة خلال الأعوام الأخيرة وقائع مشابهة انتهت جميعها إلى تفسيرات علمية، لا إلى أجسام "قادمة من خارج الأرض".

ويرى خبراء أن تزايد النشاط الفضائي يعني أن مثل هذه الوقائع قد تصبح أكثر تكرارا -وإن ظلت نادرة- مع استمرار إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ إلى المدار.

وفي شاطئ أسترالي هادئ، انتهت قصة الكرات المعدنية بتفسير علمي، لكنها تركت تذكيرا مختلفا: في زمن تنتشر فيه الصور أسرع من الحقائق، قد يتحول جسم معدني مجهول إلى قصة عن زوار من خارج الكوكب، قبل أن يعيده العلم إلى مكانه الحقيقي على الأرض.