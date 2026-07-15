أشعل فيديو مسرب للفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول تصريحات نسبت إليه اعتبرها كثيرون مسيئة لأبناء محافظة الشرقية، لتتحول الواقعة من نقاش داخل أروقة النقابة إلى قضية أثارت ردود فعل شعبية وقانونية وبرلمانية.

ويعود الفيديو إلى جلسة تحقيق داخل مقر نقابة المهن الموسيقية عام 2022، ظهر خلالها مصطفى كامل في حالة انفعال، موجها عبارات أثارت غضب أبناء المحافظة، وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الشخصيات العامة في اختيار كلماتها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمناطق أو فئات مجتمعية.

ولم يتوقف التفاعل عند مواقع التواصل، إذ أثارت التصريحات موجة من التحركات الرسمية؛ فأمر نقيب المحامين بمحافظة الشرقية عادل عفيفي باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي ضد نقيب الموسيقيين، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام طالبوا فيها بالتحقيق معه ومحاسبته على ما اعتبروه إساءة لأبناء المحافظة.

كما تقدم عضو مجلس النواب ثروت سويلم بطلب إحاطة إلى وزيري الإعلام والثقافة، مطالبا بإقالة مصطفى كامل من منصبه، معتبرا أنه لم يعد مؤهلا لتمثيل النقابة.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت المواقف بين منتقد للتصريحات ومدافع عنها.

فقد رأى أحمد صيام أن الشرقية ليست مجرد محافظة، بل رمز وطني أنجبت شخصيات بارزة في التاريخ والعلم والفن، مثل أحمد عرابي، ومجدي يعقوب، والشيخ عبد الحليم محمود، وأحمد زكي، وعبد الحليم حافظ، مؤكدا أن اسمها يستحق الاحترام والتقدير.

أما محمد السيد، فتناول القضية بسخرية، قائلا:

إن المصريين انتقلوا سريعا من متابعة المنتخب إلى متابعة الجدل الذي أثارته محافظة الشرقية.

في المقابل، اعتبر حجاج محمد أن مصطفى كامل لم يوجه إساءة لأهالي الشرقية، وقال:

كان حديثه موجها إلى شخص بعينه، لقد استغل كثيرون الواقعة لإثارة الجدل وركوب الموجة

بينما شدد أحمد خطاب على أن الفنان ينبغي أن يكون قدوة في احترام الناس وبلادهم، وقال:

الفن رسالة راقية، فالكلمة الجميلة ترفع من مكانة صاحبها، فيما قد تفقده الكلمة غير المحسوبة كثيرا من رصيده لدى الجمهور.

وأمام تصاعد الانتقادات، خرج مصطفى كامل في مقطع مصور نافيا أن يكون قد قصد الإساءة إلى محافظة الشرقية، وقال إن حديثه كان يدور حول شأن نقابي داخلي، وإن الفيديو تعرض لعمليات "قص ولصق" أخرجته عن سياقه الحقيقي، مؤكدا أن أبناء الشرقية "إخوته وأحباؤه"، وأنه يكن الاحترام لكل محافظات مصر.

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وفي بيان لاحق، لم ينفِ مصطفى كامل الواقعة، لكنه نفى أن يكون قصده الإساءة، مؤكدا أن التصريحات لم تكن مقصده على الإطلاق، ومقدما اعتذارا لكل من شعر بالإساءة نتيجة ما وصفه بـ"الفهم المخالف لحقيقة الأمر"، في محاولة لاحتواء أزمة ما زالت تثير نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الشخصيات العامة عن تأثير كلماتها في الرأي العام.