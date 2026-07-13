ديناصور للبيع في أمريكا.. كيف علّق المغردون؟

عرضت دار مزادات أمريكية هيكل ديناصور للبيع مقابل سعر مبدئي يقترب من 19 مليون دولار، وهو ما أثار انتقادا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكيكا من البعض الآخر.

فالأثرياء قد يدفعون أموالا طائلة في لوحات نادرة أو منحوتات قديمة، لكنها المرة الأولى التي سيدفع فيها أحد ملايين الدولارات في هيكل ديناصور، حسب ما علق به أحمد فاخوري في حلقة 2026/7/13 من برنامج "شبكات".

ووفقا لدار "سوذبيز" الأمريكية للمزادات، فإن طول الهيكل الذي أطلقت عليه اسم "غاس" يصل إلى 11 مترا وارتفاعه يقترب من 4 أمتار، بينما يقدر عمره بنحو 67 مليون سنة، وهو مكتمل بنسبة 61%.

ويضم الهيكل 183 عظما أحفوريا أصليا بينها 30 قطعة من عظم الفخذ وهو المقياس الرئيسي لقوة الديناصور وحجمه، فيما تضم جمجمته 82% من أجزائها الأصلية.

ولا يرتبط الثمن المطلوب بهذه المقاييس، ولكنه مرهون بأمور أخرى من بينها اكتمال الهيكل وجودته وحجمه، هي أمور تقول رئيسة قسم العلوم والتاريخ الطبيعي بدار "سوذبيز" إنها "جعلت الهيكل المعروض مميزا".

كما يرتبط السعر -وفق المتحدث- بأن حفريات الديناصورات لا تخرج من الأرض كاملة ويتطلب استخراجها أشخاصا يتمتعون بمهارة عالية ويعملون بعناية ودقة وصبر وقادرين على التمييز بين قطعة صخر وقطعة من هذا الحيوان. كما يتطلب وقتا وجهدا كبيرين لضمان استخراجها بالطريقة الصحيحة.

واستغرق التنقيب عن عظام هذا الكائن ثلاث سنوات، كما تطلب عامين آخرين لتجميعها وتنظيفها وترميمها وصفها في أماكنها، فضلا عن علماء وخبراء وباحثين، كي يصل إلى صورته التي هو عليها اليوم.

وتعود تسمية "غاس" إلى اسم صاحب المزرعة التي وجد فيها الهيكل قبل سنوات في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية، وسيتم عرضه غدا الثلاثاء بسعر تقديري أولي يتراوح بين 19 و30 مليون دولار، مع توقعات بأن يصبح من أغلى هياكل التيرانوصور "ريكس" التي تطرح في المزادات. وقد فتحت الدار أبوابها لرؤية الهيكل العملاق قبل طرحه للبيع.

ردود متباينة

وعلى مواقع التواصل، تباينت التعليقات على هذه الصفقة التي اعتبرها البعض دليلا جديدا على الاتجار بكل شيء، فيما شكك آخرون في المعلومات التي قدمتها الدار، وتمنى فريق ثالث لو أنه يمتلك المال لشراء الهيكل.

إعلان

فقد انتقدت حنان مثلا هذا السلوك الذي اعتبرته مناهضا للحفاظ على الطبيعة بقولها:

يا ربي عالبشر ما تركوا شيء، أموات وأحياء، قمر كواكب لك الديناصورات كنا نشوفها بالمتاحف صرتوا تشتروها تماثيل وكمان بتاجروا فيها اتقوا الله في الطبيعة.

أما سناء فوجدت متعة في الأمر، بقولها:

والله أنا أحب جدا الديناصورات ولو عندي كنت اشتريتها بس مو لأبيعها لأنو عن جد نادرة وكنت مفكرة انو أفلام وخيال وطلعت موجودة قبلنا بنفس الكوكب شو حلو انو تحتفظ بأشياء زي هيك.

بينما شكك محمد في المعلومات التي قدمتها الدار عن "غاس"، بقوله:

كل شيء وكل معلومة يقدمها هؤلاء ما دام بغرض التجارة والربح، يمكنهم القول ما يريدون عن العمر والقيمة وما أدراكم أنها عظام أصلية لتشتروها؟

وأخيرا، استغربت جنى من فكرة الديناصورات ومن الثمن المطلوب فيها بقولها:

يعني معقول بتنباع الديناصورات؟ أنا فاتني أشياء بهالعالم طلعت الهياكل تنعرض في مزاد وتنباع؟ طيب مين.. مين عنده هيك ثروة؟

تجدر الإشارة إلى أن الاهتمام بهياكل الديناصورات ليس جديدا، فسبق أن بيع "أبيكس" وهو ستيغوصور (السحلية المغطاة) مقابل 44.6 مليون دولار، كما بيع التيرانوصور ريكس "ستان" بـ31.8 مليون دولار، ثم هيكل السيراتوصور اليافع، بيع بنحو 30.5 مليون دولار.