فيديو.. لغز "رجال البالوعات" يثير حيرة شرطة نيويورك

أثارت مشاهد في عدة مناطق من حي بروكلين بمدينة نيويورك جدلا واسعا، بعد أن شوهدت مجموعة من الرجال وهي تخرج من فتحات الصرف الصحي خلال الأيام الماضية، مما دفع السلطات إلى فتح تحقيق لمعرفة ما يجري داخل شبكة المجاري تحت الشوارع.

وقالت شرطة نيويورك إن فرق وحدة الخدمات الطارئة -بالتعاون مع مسؤولين بيئيين- نفذت عمليات تفتيش داخل شبكة الصرف الصحي، وتوصلت إلى عدم وجود أي تهديد يطال السلامة العامة أو نظام إمداد المياه. ومع ذلك، أكدت الشرطة أن سبب دخول هؤلاء الأشخاص إلى الشبكة لا يزال قيد التحقيق.

ونقلت قناة "إن بي سي نيويورك" عن مسؤول أمني رفيع أن الفرضية الرئيسية لدى المحققين هي أن المجموعة كانت تبحث عن مقتنيات أو أشياء ثمينة قد تكون وصلت إلى شبكة المجاري، مثل المجوهرات أو الهواتف التي تنجرف في أنابيب الصرف.

وبحسب الشرطة، ورد أول بلاغ ليلة الخميس، عندما أبلغ شاهد عن رؤية مجموعة من الأشخاص يزيلون غطاء إحدى فتحات الصرف الصحي قرب تقاطع شارعي ماكدونالد وكولن بليس، قبل أن ينزلوا إلى الداخل. وتضيف الشرطة أن بعض أفراد المجموعة شوهدوا وهم يغادرون الشبكة بعد نحو ثلاث ساعات.

وخلال تلك الفترة، تلقت السلطات بلاغا آخر حوالي الساعة الواحدة فجرا، يفيد بقيام أشخاص بكشف فتحة صرف صحي والدخول إليها في موقع آخر يبعد نحو 16 كيلومترا، بالقرب من شارعي هيوارد وبدفورد في بروكلين.

وذكرت الشرطة أن أفراد المجموعة خرجوا من شبكة الصرف الصحي بعد أكثر من ساعتين ونصف الساعة، قبل أن يستقلوا مركبة ويغادروا المكان بسرعة. ولم تسجل أي إصابات أو اعتقالات على خلفية الحادثتين.

مصادر نقلت لصحيفة "نيويورك بوست" أن هذه الحوادث الغريبة أثارت سيلا من التكهنات على مواقع التواصل، بين من ربطها بمحاولات للهروب أو نشاطات غير قانونية، ومن ذهب إلى فرضيات أكثر غرابة، قبل أن ترجح التحقيقات أن الأمر يتعلق بمحاولات بحث عن أشياء ثمينة في قنوات الصرف.

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من جانب آخر، أشارت شبكة "فوكس نيوز" إلى أن شرطة نيويورك كانت قد فتحت تحقيقا أواخر مايو/أيار بعد ظهور تسجيلات من كاميرات مراقبة وثقت مجموعة وهي ترفع غطاء إحدى البالوعات وتدخل إلى شبكة المجاري، في سياق يبدو متشابها مع الحادثتين الأخيرتين في بروكلين.

وأوضح المسؤول الأمني أن شرطة نيويورك حققت خلال العامين الماضيين في حوادث مشابهة، وتوصلت في بعض الحالات إلى أن المتسللين كانوا يبحثون عن أشياء ذات قيمة داخل أنظمة الصرف الصحي، كما أسفر أحد هذه التحقيقات عن توقيف شخص واحد.

وأكدت شرطة نيويورك أن تحقيقات شعبة الاستخبارات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادثة الأخيرة وتحديد هوية المتورطين فيها، في وقت يبقى فيه لغز "رجال البالوعات" مفتوحا على مزيد من الأسئلة حول ما يدفع أشخاصا إلى النزول إلى عالم الأنفاق المظلم تحت شوارع المدينة بحثا عما قد تجرفه مياه المجاري.