شاهد.. قطة ترعب دبا أسود وتجبره على الفرار

بالحسابات المنطقية وقوانين الطبيعة، تبدو المواجهة محسومة سلفا بين الدب والقط المنزلي، إذ يبلغ متوسط وزن الدب الأسود نحو 140 كيلوغراما، بينما لا يتعدى وزن القط المنزلي حاجز 5 كيلوغرامات.

هذا الفارق الضخم، الذي يجعل الدب أثقل من القط بنحو 40 مرة، يعني نظريا أن المفترس الكبير قادر على سحق خصمه الصغير بفكيه دون أدنى مجهود.

لكن لكل قاعدة استثناء، وهذا الاستثناء تجسد بشكل مذهل في أحد الأفنية الخلفية بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، والتي قد يختلط اسمها أحيانا ببريطانيا، لكنها تقع في قلب أمريكا الشمالية حيث تعيش الدببة.

وبدأت القصة بمقطع فيديو وُثق ونُشر عبر تطبيق "تيك توك"، ليتحول سريعا إلى "تريند" عالمي حظي بمئات الآلاف من المشاهدات.

حيث يظهر المقطع دبا أسود ضخما يتسلل إلى فناء أحد المنازل، لكنه بدلا من أن يمارس غريزته كمفترس، واجه هجوما جريئا وغير متوقع من قطة صغيرة مرابطة في المكان.

وبدلا من القتال، أصيب الدب بذعر شديد؛ ففرّ هربا نحو السياج الخشبي، وتسلقه بسرعة فائقة ليختفي بين أشجار الغابة المجاورة، تاركا القطة تتبختر في الفناء كمنتصرة أعلنت سيادتها على منطقتها ضد دخيل يفوقها حجما وقوة بأضعاف مضاعفة.

ومع انتشار المقطع سادت حالة من السخرية والإشادة بين رواد منصات التواصل بالشجاعة الانتحارية لهذه القطة، وأطلقوا عليها لقب "المدافع الصغير" و"أحدث أبطال الحي"، بعد أن أجبرت ضيفا ثقيل الظل على التراجع الذليل.

وتُعد الدببة السوداء جزءا من الحياة اليومية لسكان مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية، ولا تُعتبر المواجهات بالقرب من المناطق السكنية نادرة، خاصة في أشهر الصيف الدافئة، حيث تخرج الدببة من موائلها الطبيعية بحثا عن الغذاء في حاويات القمامة أو حدائق المنازل.

حقيقة مرعبة.. المفترس يبقى مفترسا

إعلان

ورغم الطابع الطريف والفكاهي الذي غلف مقطع الفيديو، ورغم أن الدببة السوداء تُصنف عموما بأنها أقل عدوانية من الدببة البنية، إلا أن السلطات البيئية تحذر دائما من أنها تظل حيوانات مفترسة وخطيرة للغاية.