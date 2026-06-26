من فوهات انفجارات لإطارات أفلام.. شقيقتان تطلقان "سينما هوس" لأطفال غزة

افتتحت شقيقتان فلسطينيتان في قطاع غزة مشروعا ترفيهيا تحت اسم "سينما هوس" مخصصا لعرض أفلام الرسوم المتحركة للأطفال، بهدف تقديم الدعم الترفيهي والنفسي للأهالي والأيتام المتضررين من تداعيات الحرب.

وأُسس المشروع بجهد شخصي فوق سطح أحد المنازل، إذ نجحت القائمتان على المبادرة في إعادة تأهيل ممر تضرر جراء القصف، وترميم درج المبنى لتسهيل وصول الزوار، بعد عمل استغرق عدة أشهر لتجاوز العقبات الإنشائية واللوجستية.

أهداف المبادرة

وأوضحت الشريكة المؤسسة للمشروع صفاء ضبان، أن الفكرة بدأت فعليا قبل الحرب وتوقفت جراء التصعيد، مؤكدة أن دار العرض تهدف إلى تقديم متنفس للأهالي.

وأشارت ضبان -خلال حديثها للجزيرة مباشر- إلى أن السينما توفر رعاية لشريحة الأطفال الأيتام في قطاع غزة عبر تنظيم عروض مجانية دورية لهم داخل المركز.

التحديات التشغيلية

ويواجه المشروع تحديات تشغيلية تتركز في الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وارتفاع تكلفة الطاقة، مما دفع الإدارة إلى الاعتماد على مولدات كهربائية احتياطية تعمل بالوقود.

وإلى جانب أزمة الطاقة، ارتفعت التكاليف التأسيسية نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والشوادر المستخدمة لتغطية السطح، إضافة إلى تكلفة المقاعد المخصصة للجمهور.

ولمعالجة الفجوات الهيكلية الناتجة عن القصف، غطيت الثقوب في الجدران والأعمدة الخرسانية بديكورات من القطن، مع تحويل فوهات الانفجارات إلى إطارات لتعليق الملصقات الدعائية للأفلام المعروضة.

وتسعى القائمتان على المشروع إلى توسيع الفكرة وتقليل التكاليف لتخفيض سعر التذكرة وضمان وصول الخدمة إلى الفئات كافة.

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ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني المحاصر في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد أكثر من 73 ألفا فلسطيني وأصيب ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.