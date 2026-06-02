محمد العياصرة.. أكبر طالب جامعة في الأردن بعمر 82 عاما

بعد أكثر من ستة عقود على مغادرته مقاعد الدراسة، عاد الحاج محمد العياصرة، البالغ من العمر 82 عاما، إلى الجامعة من جديد، حاملا حلما قديما لم يتخلَّ عنه رغم خدمته العسكرية وعمله وسفره وتقاعده.

العياصرة، ابن محافظة جرش شمالي الأردن، بدأ رحلته التعليمية في ستينيات القرن الماضي، قبل أن يترك المدرسة عام 1962 ويلتحق بالقوات المسلحة الأردنية، حيث خدم لمدة 24 عاما في سلاح الاتصالات. لكن حلم الدراسة الجامعية لم يغادره يومًا.

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال العياصرة إن زوجته كانت الدافع الأول لعودته إلى التعليم، بعدما شجعته على تقديم امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" عام 1976، ليحقق معدلا أهّله لاحقًا لدراسة الأدب الإنجليزي في جامعة اليرموك.

ورغم ظروف العمل وقلة الإمكانيات المادية، فقد واصل الدراسة بين فترات الانقطاع، متنقلا بين عمان وإربد، حتى أكمل جزءا كبيرا من الساعات الجامعية قبل أن يضطر للسفر والعمل مع شركة أرامكو في السعودية.

وبعد تقاعده عام 2004، عاد العياصرة مجددًا لمحاولة استكمال دراسته، لكن تغيّر القوانين الجامعية أعاده إلى نقطة الصفر، قبل أن يتم لاحقًا احتساب جزء من ساعاته الأكاديمية، لينتقل بعدها إلى جامعة جرش ويواصل رحلته التعليمية حتى اليوم.

ويؤكد العياصرة أنه أنهى حتى الآن 108 ساعات جامعية من أصل 132 ساعة مطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، مضيفًا أن حلمه لا يتوقف عند البكالوريوس فقط، بل يطمح لإكمال دراسة الماجستير في العلوم الإسلامية باللغة الإنجليزية.

ويعبر عن حلمه قائلا: "أريد أن أنشر صورة الإسلام الصحيحة للأجانب باللغة الإنجليزية، لأنني عشت في الخارج ورأيت حاجة الناس لفهم الإسلام".

"العمر لا يمنع النجاح"

ورغم فارق العمر الكبير بينه وبين الطلبة، يؤكد العياصرة أنه استطاع الاندماج معهم داخل الحرم الجامعي، حتى أصبح مرجعا لكثير من الطلاب في اللغة الإنجليزية، مستفيدًا من خبرته الطويلة ودراساته السابقة في مراكز اللغات العسكرية.

وأضاف مبتسما: "كنت أحرص أن أكون مثالا للطلاب.. أدرس حتى ساعات الليل، وأحصل على علامات عالية لأثبت أن العمر لا يمنع النجاح".

وأضاف أن الانضباط الذي تعلمه في الجيش الأردني كان السر الحقيقي وراء إصراره على مواصلة التعليم حتى اليوم.

وختم العياصرة رسالته للأجيال الشابة قائلا: "لا يوجد عمر متأخر لتحقيق الحلم.. الإنسان ينجح طالما بقي عنده هدف بالحياة".