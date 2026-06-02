نشرت وزارة النقل المصرية، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا يوثق لحظة اصطدام قطار بعربة نقل صغيرة حاولت عبور مزلقان مغلق في قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية، شمالي القاهرة.

ويظهر الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة عند المزلقان، العربة وهي تتقدم رغم إغلاق الحواجز وتحذيرات قدوم القطار، قبل أن يصطدم القطار بمقدمتها ويحطمها في لحظة خاطفة، مما عرض حياة السائق لخطر الموت. ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن توقيت الحادث أو ما إذا كانت قد نتجت عنه إصابات.

اقتحام المزلقان

وفي بيان رسمي، أدانت وزارة النقل ما وصفته بـ"اقتحام" العربة للمزلقان المغلق، وعدّت هذا التصرف "سلوكا سلبيا غير مسؤول" يعرض حياة المواطنين للخطر ويتسبب في اضطراب حركة القطارات.

وأضافت الوزارة أن السائق سيتحمل الغرامات المقررة وقيمة التلفيات التي لحقت بمهمات السكك الحديدية المملوكة للدولة، مؤكدة استمرار تركيب كاميرات المراقبة على المزلقانات لرصد مثل هذه المخالفات.

وجدّدت وزارة النقل مناشدتها للمواطنين الالتزام التام بتعليمات عبور مزلقانات السكك الحديدية، وعدم محاولة تجاوز الحواجز عند إغلاقها، وانتظار مرور القطار وإعادة فتح المزلقان، تجنبا لإزهاق الأرواح وتعطيل حركة المرفق.