بلا أسرّة ولا معدات.. مبادرة ممرض متطوع لخدمة النازحين في غزة تضيء عتمة الحصار

في ظل غياب النقاط الطبية واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، تحولت خيمة نزوح في منطقة الشيخ عجلين شمالي القطاع إلى مساحة بديلة لتقديم الرعاية الصحية، يقودها الممرض المتطوع فايز البراوي الذي يقدم خدمات إسعافية وعلاجية للنازحين بإمكانات محدودة.

ويقول البراوي – وهو ممرض من سكان بيت لاهيا نزح إلى منطقة الشيخ عجلين – إن تجربة العمل الطبي داخل النزوح بدأت بعد انتقاله إلى المنطقة واحتضان الأهالي له ولعائلته، ما دفعه إلى تقديم ما يستطيع من خدمات إنسانية للسكان.

وأوضح للجزيرة مباشر أن أولى الحالات التي تعامل معها كانت لسيدة مسنة تعاني من مشكلات في عضلة القلب وآلام حادة، حيث قدم لها إسعافات أولية داخل مكان النزوح قبل تحويلها لاحقا إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

ومنذ ذلك الحين، بات البراوي يستقبل يوميا ما بين حالتين و5 حالات تشمل أطفالا وكبارا في السن، معتمدا على ما يتوفر من أدوية يتشارك بها السكان أو يتركون جزءا منها للاستفادة منها في علاج حالات أخرى.

تحديات إضافية

ويؤكد أن العمل داخل الخيام يفرض تحديات إضافية، أبرزها الحرارة الشديدة وغياب المعدات الطبية والأسرّة وأجهزة تعليق المحاليل، ما يدفعه إلى ابتكار وسائل بديلة لعلاج المرضى وتحويل الحالات المعقدة إلى المراكز الصحية عبر معارفه الطبية.

وأشار إلى أن انعدام النقاط الطبية في المنطقة يضاعف المخاطر الصحية، خاصة خلال ساعات الليل وصعوبة التنقل، لافتا إلى أن تأخر الوصول إلى الرعاية قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، سواء للأطفال الذين يعانون من الجفاف أو المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الأمراض المزمنة.

وشدد على أن الحاجة إلى نقاط طبية ميدانية أصبحت ضرورة ملحة، مؤكدا أن استمرار غياب الخدمات الصحية عن مناطق النزوح يهدد حياة السكان ويزيد من معاناتهم اليومية.

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من جهتهم، قال نازحون في المنطقة إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات بسبب بُعد المسافات وارتفاع كلفة التنقل وندرة الأدوية، مؤكدين أن وجود البراوي وفر عليهم عناء التنقل وأسهم في تقديم تدخلات سريعة داخل أماكن إقامتهم.

كما ناشد السكان المؤسسات الدولية العمل على توفير نقاط طبية وإدخال الأدوية والمستلزمات الصحية، مؤكدين أن القطاع يعاني نقصا حادا في الخدمات الصحية، وأن معظم الأسر باتت تضم مرضى يحتاجون إلى متابعة وعلاج مستمرين.