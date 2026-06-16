264 قبولا بالجامعات و17 مليون دولار.. طالب يحطم الرقم القياسي بـ"خلطة الـ5 دقائق"

حطم طالب أمريكي الرقم القياسي لعدد موافقات القبول في الجامعات وإجمالي قيمة المنح الدراسية التي يحصل عليها طالب بعد نجاحه في الشهادة الثانوية.

وحصل باتريك برويت من ولاية جورجيا على موافقة من 264 كلية وجامعة، من بين 270 جامعة تقدم بطلبات للدراسة فيها، فيما تجاوزت قيمة المنح الدراسية التي حصل عليها 17 مليون دولار.

وينصح طلاب الشهادة الثانوية في الولايات المتحدة بالتقديم فيما يتراوح بين 5 و8 جامعات، لكن باتريك قرر التقديم في 50 جامعة، قبل أن يقرر زيادة العدد إلى 100 كلية ومعهد في مختلف الولايات.

وذكرت هيئة المدارس في مقاطعة هنري بولاية جورجيا في بيان أن باتريك استغرق يوما كاملا في كتابة طلب التقديم الأول. وبعد 20 طلبا، توصل إلى طريقة يسرع بها من كتابة الطلب إلى أن أصبح يكتب الطلب كاملا في 5 دقائق فقط.

وبعد أن بدأت الموافقات تصل إليه، قرأ باتريك عن ماديسون كراول، التي حصلت على شهادة الثانوية عام 2024 من ولاية جورجيا أيضا، وتلقت موافقات من 231 جامعة وبلغ إجمالي قيمة المنح التي حصلت عليها نحو 15 مليون دولار، ليقرر باتريك أن يواصل التقدم إلى الجامعات من أجل تحطيم الرقم القياسي.

وأشار بيان هيئة المدارس إلى أن باتريك حصل على معدل دراسي متقدم، بالإضافة إلى نشاطه الرياضي كعداء.

وحسب مواقع ووسائل إعلام أمريكية، قرر باتريك أن يواصل دراسته في جامعة "نوكس" بولاية إلينوي، مشيرة إلى حصوله على منحة دراسية بقيمة 260 ألف دولار لتغطية مصروفات الدراسة خلال 4 سنوات، بما يعني أنه مطالب بدفع 5 آلاف دولار لكل فصل دراسي.

وأوضحت أنه سيحاول الحصول على منح أخرى لتوفير المبلغ المتبقي.