صوتك بلغات العالم.. كيف غيّر الذكاء الاصطناعي مستقبل الترجمة؟

أطلق الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة في عالم الترجمة مع تقنيات قادرة على نقل الصوت والنبرة إلى عشرات اللغات بشكل فوري، ما يقرب المسافات بين البشر، لكنه يثير في الوقت نفسه مخاوف من إساءة استخدام الأصوات والتزييف الرقمي.

لم تعد الترجمة مجرد كلمات تنتقل من لغة إلى أخرى، بل باتت تقترب من محادثة بشرية حقيقية، بعدما كشفت تقنيات الذكاء الاصطناعي عن مرحلة جديدة قد تغير شكل التواصل بين البشر حول العالم.

شركة "غوغل" أطلقت نموذجها الصوتي الجديد للترجمة الفورية، القادر على تحويل صوت المتحدث ونبرته وإيقاع حديثه خلال ثوان إلى عشرات اللغات، في خطوة تقول الشركة إنها تهدف إلى جعل الحوار بين الأشخاص من لغات مختلفة أكثر طبيعية وسلاسة.

النموذج الجديد، كما يشير التقرير الذي أعده عمر فياض للجزيرة، يعتمد على تقنيات متقدمة تتيح الترجمة أثناء الحديث مباشرة، مع الحفاظ على ملامح صوت المتحدث الأصلية حتى بعد تحويل الكلام إلى لغة أخرى، كما يستطيع التعرف تلقائيا على اللغة المستخدمة دون الحاجة إلى ضبط الإعدادات مسبقا.

إساءة الاستخدام

هذه القدرات تفتح الباب أمام تحول كبير في مجالات السفر والتعليم والأعمال والتواصل الدولي، إذ قد يصبح بإمكان شخصين يتحدثان لغتين مختلفتين إجراء حوار مباشر وكأن حاجز اللغة لم يعد موجودا.

لكن التطور الجديد لم يأت دون مخاوف، إذ يحذر باحثون من احتمالات إساءة استخدام تقنيات تقليد الأصوات في انتحال الشخصيات أو إنتاج محتوى مزيف يمكن أن يساهم في نشر معلومات مضللة.

ولمواجهة هذه المخاوف، أكدت "غوغل" أن الأصوات الناتجة عن خدمة الترجمة المباشرة تتضمن علامة مخفية داخل الموجة الصوتية، لا يمكن للأذن البشرية سماعها، لكنها تساعد أدوات الشركة على اكتشاف الأصوات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي.

ورغم ذلك، يرى متخصصون أن هذه العلامة لا تمثل حماية كاملة، إذ يمكن أن تواجه محاولات للتلاعب أو التعديل، لكنها تبقى خطوة مهمة في محاولة التمييز بين الصوت الحقيقي والصوت المصطنع.

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ولا تخوض "غوغل" وحدها سباق تطوير الترجمة الذكية، إذ تتنافس معها شركات تقنية أخرى قدمت نماذج تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التواصل متعدد اللغات.

فقد طورت شركات مثل "أوبن إيه آي" نماذج للترجمة الفورية الصوتية، كما قدمت "مايكروسوفت" أدوات موجهة خصوصا للشركات والمؤسسات، تساعد الموظفين الذين يتحدثون لغات مختلفة على التواصل، مع التركيز على حماية بيانات المؤسسات وإمكانية العمل حتى في بعض الحالات دون اتصال بالشبكة.

وبينما يرى البعض في هذه التقنيات بداية لعصر جديد تتراجع فيه حواجز اللغة، يبقى السؤال الأكبر: هل ستجعل الترجمة الذكية العالم أكثر قربا، أم ستفتح بابا جديدا أمام تحديات الثقة والأمان الرقمي؟