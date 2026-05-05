اختفاء غامض على متن عبّارة بإسطنبول.. امرأة تتبخر دون أثر

في حادثة غامضة أعادت إلى الواجهة قصص الاختفاء غير المفسرة، اختفت امرأة أجنبية بشكل مفاجئ أثناء وجودها على متن عبارة في مدينة إسطنبول، في واقعة أثارت تساؤلات واسعة حول ما حدث خلال رحلة قصيرة تحولت إلى لغز مفتوح.

وبحسب ما أوردته منصة تركيا اليوم (Turkey Today)، صعدت المرأة، التي تحمل الجنسية الأذربيجانية، إلى العبارة من منطقة كاديكوي في الجانب الآسيوي من المدينة، في رحلة اعتيادية عبر مضيق البوسفور. غير أن هذه الرحلة لم تكتمل على نحو طبيعي، إذ اختفت المرأة دون أن يلحظ أحد لحظة غيابها، ما أربك الركاب وطاقم العبارة على حد سواء.

لا أثر

المفارقة أن أغراضها الشخصية عُثر عليها داخل العبارة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد، وطرح علامات استفهام حول الكيفية التي يمكن أن تختفي بها دون أن تترك أثرا واضحا، أو أن يلاحظها أحد في مساحة مغلقة نسبيا.

السلطات التركية تعاملت مع الحادثة على أنها حالة طارئة، ودفعت بفرق خفر السواحل لتمشيط المنطقة البحرية المحيطة بمسار العبارة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمال سقوطها في المياه.

غير أن غياب أي دليل مادي حتى الآن، وعدم وجود شهود عيان يؤكدون وقوع حادث سقوط، أبقى الباب مفتوحا أمام فرضيات أخرى، لا تقل غموضا.

هذا الغياب الكامل للشهود يضيف طبقة أخرى من التعقيد، إذ يثير تساؤلات حول ما إذا كان الاختفاء قد حدث في لحظة لم ينتبه إليها أحد، أم أن هناك تفاصيل لم تُكشف بعد. كما يسلط الضوء على حدود أنظمة المراقبة داخل وسائل النقل العامة، وقدرتها على توثيق مثل هذه الحوادث أو تفسيرها.

اهتمام إعلامي

وتحظى القضية باهتمام متزايد في وسائل الإعلام التركية، من بينها سي إن إن تورك (CNN Türk)، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث دون نتائج حاسمة حتى الآن، ما يعزز من حالة الترقب والقلق.

ولا تُقرأ هذه الواقعة بوصفها حادثا فرديا فحسب، بل باعتبارها مؤشرا على تحديات أوسع تتعلق بسلامة النقل البحري، وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، خاصة في مدينة مكتظة وحيوية مثل إسطنبول، التي تشهد حركة نقل يومية كثيفة عبر مضيق البوسفور.

ومع استمرار التحقيقات، تبقى الإجابات مؤجلة، فيما يظل السؤال الأبرز معلقا: كيف يمكن لإنسان أن يختفي في مكان مزدحم، دون أن يترك خلفه سوى لغز مفتوح؟