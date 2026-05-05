وثقت مقاطع مصورة مشاركة لافتة لطالبات في إنشاد جماعي لأسماء الله الحسنى، خلال فعاليات الملتقى السنوي لمؤسسة تمسولت للتعليم العتيق في إقليم تارودانت جنوبي المغرب، في مشهد جمع بين الأداء الروحي المنظم والحضور القوي على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المقاطع، التي نشرها ناشط مغربي على منصة إنستغرام، صفوفا منتظمة من الطالبات وهن يقفن في ساحة الملتقى بلباسهن التقليدي، يرددن أسماء الله الحسنى بصوت جماعي عذب وبإيقاع منسجم وحركات موحدة تعكس تدريبا مسبقا وانضباطا واضحا في الأداء.

تناغم جماعي لافت

وبينما تتناوب الأصوات بين الهمس والعلو في مقاطع من الذكر، تحافظ الطالبات على تناغم جماعي لافت، مما أضفى على المشهد بعدا روحيا وحسا فنيا في آن واحد، خاصة مع تجاوب الحضور الذي بدا منصتا ومتابعا للأداء من داخل فضاء الملتقى.

وحظيت اللقطات بتفاعل واسع على المنصات، إذ تداولها رواد مواقع التواصل في المغرب وخارجه، مشيدين بأداء الطالبات الجماعي وبقدرة مؤسسات التعليم العتيق على المحافظة على تقاليد الإنشاد الديني في صيغ قريبة من الجيل الجديد، مع حضور ملحوظ للأصوات النسائية في فضاءات الذكر الجماعي.