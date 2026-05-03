خطف فلاح عراقي أنظار رواد منصات التواصل الاجتماعي برقصة عفوية مفعمة بالفرح، احتفالا بجني محصوله الزراعي في موسم الحصاد، في مشهد اعتبره كثيرون "رقصة انتصار" للفلاح البسيط على تعب عام كامل في الأرض.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "ريف غماس" على إنستغرام، فلاحا من سكان قضاء غمّاس في محافظة الديوانية جنوبي العراق، وهو يراقص خطواته على التراب بالقرب من كدس المحصول بعد جنيه، مكررا حركات عفوية وسط ضحكات من حوله تعكس فرحة انتهاء موسم طويل من العمل الشاق في الحقول.

"عن أي بساطة تتحدث؟"

المقطع نُشر الجمعة مصحوبا بتعليق "عن أي بساطة تتحدث؟"، وسرعان ما تصدّر تفاعلات المستخدمين عبر المنصات، إذ تجاوز عدد مشاهداته على إنستغرام خلال ساعات حاجز المليونين ونصف المليون مشاهدة، وسط موجة واسعة من الإعجابات والتعليقات التي حيّت "صدق اللحظة" و"رقصة الفرح البسيطة" لهذا الفلاح.

وتداول مستخدمون المقطع بوصفه "صورة تختصر علاقة الفلاح بأرضه"، معتبرين أن هذه الرقصة العفوية تعبر عن امتنان فلاح رأى ثمرة جهده بعد شهور من الزراعة والري والانتظار، في منطقة يعتمد كثير من سكانها على الزراعة موردا رئيسيا للرزق في الريف الجنوبي للعراق.