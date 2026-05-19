شاهد.. شجار بين فيلين ينتهي بمقتل شابة داخل مخيم سياحي

لقيت امرأة مصرعها، أمس الاثنين، إثر اشتباك مفاجئ بين فيلين داخل مخيم دوباري الشهير للفيلة بولاية كارناتاكا جنوب غربي الهند، في حادثة وثقتها مقاطع فيديو متداولة وأثارت مخاوف بشأن إجراءات السلامة في المواقع السياحية الخاصة بالحياة البرية.

وأظهرت المقاطع لحظة اندلاع شجار بين الفيلين أثناء استحمامهما في نهر كافيري داخل المخيم، قبل أن تنزلق المرأة تحت أقدامهما وهي تتابع المشهد، وسط حالة من الفوضى ومحاولات لإنقاذها لم تنجح.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن الحادث وقع بين الفيلين الأسيرين "كانجان" و"مارثاندا" خلال الاستحمام الصباحي، وهو ما تسبب بحالة هلع بين الزوار، فيما فقدت السيدة توازنها وسقطت في منطقة الاشتباك، لتتوفى متأثرة بإصابتها.

وأوضحت التقارير أن الضحية تدعى جويسي وتبلغ من العمر 33 عاما، وكانت برفقة عائلتها لمشاهدة الفيلة في مخيم دوباري بمنطقة كوداغو، الذي يعد من أبرز الوجهات السياحية في الولاية ويضم عددا من الفيلة الأسيرة المستخدمة في الأنشطة السياحية.

وأثارت الحادثة موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تساؤلات بشأن إجراءات الحماية وإدارة الحشود داخل المخيمات السياحية التي تستقطب الزوار لمشاهدة الحيوانات البرية عن قرب.

من جهته، أعرب وزير الغابات والبيئة في ولاية كارناتاكا، إيشوار بي خاندري، عن حزنه لوفاة الشابة، واصفا الحادثة بأنها "مأساوية وغير متوقعة".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن سلطات الولاية بدأت مراجعة إجراءات السلامة داخل المخيم، مع دراسة فرض ضوابط أكثر صرامة لحماية الزوار أثناء التفاعل مع الفيلة.