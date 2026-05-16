شاهد.. لحظات مرعبة لنجاة 5 أشخاص من الموت تحت عجلات قطار

نجا خمسة أشخاص بينهم طفلان بأعجوبة من الموت دهسا تحت عجلات قطار شحن داخل محطة شاهبور باتوري للسكك الحديدية بولاية بيهار شمالي الهند، في حادثة وثقتها مقاطع فيديو متداولة أثارت صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت المشاهد المتداولة سيدات وأطفالا ملتصقين بالأرض داخل المساحة الضيقة الفاصلة بين الرصيف وقضبان السكك الحديدية، بينما كان قطار شحن يمر فوقهم بسرعة كبيرة وسط صرخات وذعر الموجودين في المحطة.

وبحسب وسائل إعلام هندية، وقع الحادث على الرصيف رقم 2 بمحطة شاهبور باتوري، عندما حاولت ثلاث سيدات برفقة طفلين عبور خط السكك الحديدية، قبل أن يفاجئهم قطار شحن قادم بسرعة على المسار نفسه.

وأضافت التقارير أن إحدى السيدات تصرفت بسرعة وطلبت من المرافقات الاستلقاء داخل الفراغ الضيق أسفل مستوى الرصيف مباشرة، فيما احتضنت طفلين لحمايتهما أثناء مرور القطار فوقهم، مما أسهم في نجاتهم جميعا.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن السيدة تعرضت لإصابات طفيفة نتيجة احتكاك أجزاء من القطار بجسدها، بينما خرج بقية الأشخاص سالمين دون إصابات خطيرة.

وأثارت الحادثة تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل في الهند، حيث وصف كثيرون ما جرى بأنه "معجزة"، فيما أشاد آخرون بسرعة بديهة السيدة التي أسهمت في إنقاذ المجموعة من موت محقق.

وتتكرر حوادث عبور السكك الحديدية في الهند، خصوصا في المناطق المزدحمة، رغم التحذيرات المتكررة من السلطات بشأن خطورة عبور القضبان بعيدا عن الممرات المخصصة للمشاة.