مفاجأة في أوروبا.. المهاجرون بهذه الدول "أكثر تعليما" من مواطنيها

خلصت دراسة جديدة إلى أن مستويات التعليم بين المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي تشهد ارتفاعا ملحوظا، رغم بقاء فروقات كبيرة بين دولة وأخرى.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة "روك وول برلين" ونشرت اليوم الخميس، أن نسبة البالغين من المهاجرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصلين على تعليم جامعي أو ما يعادله ارتفعت من 26% عام 2017 إلى 32.6% في العام الماضي. ولم تميز الدراسة بين من أتموا تعليمهم قبل الهجرة أو بعدها في أوروبا.

وتنسجم هذه الزيادة مع الاتجاه العام لدى السكان في دول الاتحاد، إذ ارتفعت نسبة الحاصلين على تعليم عالٍ بين المواطنين الأوروبيين من 30.3% عام 2017 إلى 37.7% عام 2025.

عندما يتفوق المهاجرون

وتأتي هذه النتائج في ظل حساسية سياسية متزايدة تجاه قضايا الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يعتزم تطبيق إصلاحات جديدة لخفض أعداد الوافدين، في الوقت الذي تعاني فيه دوله من نقص حاد في العمالة الماهرة. وتسعى دول مثل ألمانيا بقوة إلى استقطاب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في مواجهة انخفاض عدد السكان.

وأشارت الدراسة إلى تباينات حادة بين دول الاتحاد فيما يتعلق بمستوى تعليم المهاجرين، إذ يرجح في دول مثل لوكسمبورغ والدنمارك ولاتفيا وجمهورية التشيك أن يكون المهاجرون الحاصلون على شهادة جامعية أكثر نسبة من المواطنين أنفسهم.