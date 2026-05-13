هل تجرؤ على ركوب طائرة مجهولة الوجهة؟ رحلة غامضة تنتهي بمفاجأة

في تجربة أقرب إلى برامج المغامرات منها إلى الرحلات الجوية التقليدية، فوجئ ركاب رحلة نظمتها شركة ويز إير (Wizz Air) بوصولهم إلى أرمينيا، بعدما ظلت وجهتهم مجهولة حتى لحظة هبوط الطائرة.

وتداول مستخدمون عبر منصة إنستغرام مقاطع فيديو توثق لحظة إعلان الوجهة للركاب وسط أجواء احتفالية، بعدما حملت بطاقات الصعود وشاشات الرحلات كلمة "مجهول"، ضمن حملة تنظمها الشركة تحت اسم "#LetsGetLostwithWIZZ".

وبحسب مشاركين في الرحلة، اكتفت الشركة بإبلاغهم بحالة الطقس وبعض التعليمات المتعلقة بالملابس المناسبة، دون الكشف عن أي تفاصيل تخص الوجهة قبل الإقلاع.

وقالت إحدى المشاركات، في مقطع متداول عبر مواقع التواصل، إن الشركة تكفلت بكامل تفاصيل الرحلة، بما في ذلك الإقامة والطعام والأنشطة الترفيهية، ضمن تجربة تعتمد على عنصر المفاجأة والمغامرة.

وأضافت أن المشاركين ضموا صناع محتوى وفائزين في مسابقات عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنها شاركت في نسخة سابقة من الحملة قبل عامين، ولم يحصل المشاركون حينها على أي تلميحات عن الوجهة، بينما تضمنت النسخة الأخيرة خمس وجهات محتملة كانت أرمينيا إحداها.

وجهات غير متوقعة

وتنظم ويز إير هذه المبادرة منذ سنوات، عبر رحلات غامضة تنطلق من مدن أوروبية مختلفة، بينها لندن وفيينا وروما وأبو ظبي، حيث لا يُكشف عن الوجهة إلا بعد الهبوط.

وفي أحدث نسخة من الحملة، أعلنت الشركة عن رحلة غامضة تنطلق من روما، وتتيح لـ30 فائزا اصطحاب مرافق في عطلة تستمر 3 أيام، تشمل أنشطة ثقافية ومغامرات متنوعة، مع إبقاء الوجهة سرية حتى الوصول.

وتقول الشركة إن المبادرة تهدف إلى تشجيع المسافرين على خوض تجارب غير تقليدية واكتشاف "وجهات غير متوقعة"، في وقت باتت فيه الرحلات القائمة على عنصر المفاجأة تلقى رواجا متزايدا بين هواة السفر والمحتوى الرقمي.