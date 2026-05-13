على كتفي شرطي.. نجاة سائق شاحنة مسن من فيضانات مكسيكو سيتي

في مشهد لافت وثقته مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، حمل شرطي مكسيكي سائق شاحنة مسنا على كتفه، بعدما حاصرته مياه الأمطار داخل مركبته وسط فيضانات ضربت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

وأظهرت المقاطع، التي نشرتها وسائل إعلام محلية وناشطون، شاحنة عالقة وسط مياه مرتفعة على طريق "بيكاتشو ـ أجوسكو" جنوبي المدينة، قبل أن يتدخل أحد عناصر الشرطة ويحمل السائق المسن إلى منطقة آمنة وسط تصفيق ومتابعة من المارة.

أمطار غزيرة تشلّ العاصمة

وجاءت الحادثة خلال أمطار غزيرة شهدتها العاصمة المكسيكية، قبل يومين، وتسببت في سيول واسعة وغرق شوارع وتعطل حركة المرور في عدد من الأحياء، بينها أزكابوتسالكو ولا ماغدالينا كونتريراس.

كما أظهرت مقاطع أخرى سيارات شبه مغمورة بالمياه، وتجمعات كبيرة لمياه الأمطار تحت الجسور والأنفاق، بينما انتشرت فرق الإنقاذ والحماية المدنية لمساعدة العالقين وإجلاء بعض السكان.

وأعلنت سلطات العاصمة حالة التأهب القصوى في عدة مناطق، بعد تسجيل أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبَرَد، مع تحذيرات من استمرار الفيضانات والانهيارات الأرضية في بعض الأحياء المرتفعة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تسببت الأمطار في عشرات حالات تجمع المياه وسقوط أشجار وأعمدة كهرباء، فضلا عن إغلاق طرق رئيسية وتوقف جزئي لحركة النقل في بعض المناطق.

وتشهد مكسيكو سيتي خلال موسم الأمطار سنويا فيضانات متكررة، بسبب الضغط الكبير على شبكات التصريف والكثافة السكانية المرتفعة، مما يؤدي غالبا إلى شلل مروري واسع وخسائر مادية في عدد من الأحياء.