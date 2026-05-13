شركة يابانية تحول لون عبواتها إلى الأبيض والأسود.. تعرف على السبب

أعلنت شركة "كالبي" اليابانية أنها ستغير لون عبوات عدد من منتجاتها إلى الأبيض والأسود، بعد أن تسببت حرب إيران في اضطراب إمدادات أحد المكونات المستخدمة في الأحبار الملونة.

وقالت الشركة في بيان إن التغيير سيبدأ اعتباراً من 25 مايو/أيار الجاري، وسيشمل 14 منتجاً، مؤكدة أن محتوى العبوات لن يتغير.

وتأسست شركة كالبي عام 1949، وهي واحدة من أشهر الشركات في اليابان ويعمل بها أكثر من 5 آلاف موظف، وتنتج رقائق البطاطس وحبوب الإفطار. وبالإضافة إلى السوق المحلية، تُصدَّر منتجات الشركة إلى الولايات المتحدة والصين وأستراليا.

وتُباع رقائق كالبي المملحة قليلاً، المعروفة باسم "أوسو شيو"، في عبوات برتقالية زاهية تحمل صورة رقائق صفراء وشخصية كرتونية على هيئة رجل من البطاطس يرتدي قبعة.

وقالت الشركة إن الإجراء يهدف إلى "المساعدة في الحفاظ على استقرار إمدادات المنتجات"، دون أن توضح المدة التي سيستمر فيها هذا التغيير.

وتعتمد اليابان بشكل شبه كامل على واردات النفط. ويُستخدَم أحد المشتقات النفطية الذي يُعرَف باسم "النافثا" في صناعات متعددة مثل البلاستيك والأحبار.

ويأتي قرار الشركة في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى طمأنة الأسواق بشأن المخاوف من تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط ومشتقاته.