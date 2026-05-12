هل لعب أطفالك مع عمدة نيويورك؟ مفاجأة كروية تهز شوارع برونكس

شارك عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أطفالا مباراة لكرة القدم ضمن فعالية "شوارع كرة القدم" التي أُقيمت في منطقة برونكس، في إطار مبادرات مجتمعية تنظمها المدينة استعدادا لاستضافة فعاليات مرتبطة ببطولة كأس العالم 2026.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات أمريكية ممداني وهو يلعب مع الأطفال في أحد الشوارع التي أُغلقت مؤقتا أمام حركة المرور، قبل تحويلها إلى ملعب كرة قدم مفتوح أمام مدرسة "بي إس 32″، وسط حضور عائلات وسكان من المنطقة.

وبدا عمدة المدينة وهو يتبادل التمريرات مع الأطفال ويشاركهم اللعب في أجواء احتفالية، تخللتها أنشطة فنية وترفيهية وموسيقية، ضمن مبادرة تهدف إلى إعادة توظيف المساحات العامة وتحويل بعض الشوارع إلى ساحات آمنة للأنشطة الرياضية والمجتمعية.

وبحسب القائمين على الفعالية، تتضمن المبادرة إنشاء ملاعب مؤقتة لكرة القدم ومساحات للأنشطة الثقافية والترفيهية أمام المدارس وفي الأحياء السكنية، بهدف تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وتعزيز التفاعل المجتمعي، خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن استعدادات مدينة نيويورك لاستقبال جانب من مباريات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك، وسط خطط لتوسيع الأنشطة المرتبطة بالبطولة داخل الأحياء الشعبية.

ويُعرف ممداني، وهو أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، بشغفه بكرة القدم وحرصه على المشاركة في الفعاليات المجتمعية المرتبطة بالرياضة، كما سبق أن عبّر عن دعمه لتوسيع الوصول الشعبي إلى أنشطة كأس العالم وعدم حصرها في الفعاليات التجارية الكبرى.