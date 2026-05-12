تخيل أن تقود "قنبلة" مشتعلة.. مفاجأة سائق سوداني تغير مصير مدينته

تداولت صفحات محلية سودانية مقاطع فيديو أظهرت لحظة اندلاع حريق ضخم في ناقلة وقود أثناء تفريغ شحنة من البنزين قرب محطة "شبينا" بمنطقة أنقري التابعة لمحلية البرقيق شمالي السودان، قبل أن يتدخل السائق ويقود الشاحنة المشتعلة بعيدا عن محطة الوقود والمنازل المجاورة، في خطوة حالت دون وقوع كارثة كبيرة.

وأظهرت المشاهد تصاعد ألسنة اللهب والدخان بكثافة من الناقلة، بينما واصل السائق قيادتها رغم اشتعالها بالكامل، مبتعدا بها عن خزانات الوقود والتجمعات السكنية وسط حالة من الذعر بين السكان الموجودين في المكان.

وبحسب وسائل إعلام ومنصات محلية، وقع الحادث أثناء تفريغ حمولة البنزين داخل المحطة الواقعة في منطقة أنقري التابعة لوحدة أرقو الإدارية، على بعد نحو 550 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم، مما أثار مخاوف من امتداد الحريق إلى خزانات الوقود وحدوث انفجار واسع قد يهدد الأرواح والممتلكات.

كما وثقت المقاطع تحرك الشاحنة المشتعلة لمسافة بعيدة عن المحطة، قبل أن تتوقف في منطقة مفتوحة بعيدا عن المباني، في وقت أشاد فيه متابعون على منصات التواصل الاجتماعي بتصرف السائق ووصفوه بأنه "فدائي" بعد نجاحه في احتواء الخطر.

وذكرت تقارير محلية أن الحريق تسبب في أضرار مادية محدودة بأجزاء من المحطة، فيما لم تُسجل أي خسائر بشرية، ونجا السائق والأشخاص الموجودون في الموقع.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة المخاوف المرتبطة بعمليات نقل وتفريغ الوقود في المناطق السكنية، خصوصا في ظل ضعف إجراءات السلامة والبنية التحتية في بعض المناطق السودانية، وسط مطالبات شعبية بتشديد الرقابة على معايير التخزين والنقل لتجنب حوادث مشابهة.