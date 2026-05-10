ماذا لو فوجئت بماكرون يركض في شارعك؟.. فيديو عفوي من قلب الإسكندرية يشعل المنصات

أثارت مقاطع فيديو متداولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -أثناء زيارته لمصر- تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر وهو يركض برفقة زوجته بريجيت ماكرون في أحد شوارع مدينة الإسكندرية الساحلية، في مشهد وصفه متابعون بأنه "عفوي" و"غير مألوف" بالنسبة لرئيس دولة خلال زيارة رسمية.

رسالة بالعربية على أنغام "الإسكندرية أحسن ناس"

وجاء تداول تلك المقاطع بعد ساعات من نشر ماكرون عبر صفحاته الرسمية مقطع فيديو وثق جانبا من زيارته إلى الإسكندرية، مرفقا بلقطات على أنغام أغنية "الإسكندرية أحسن ناس"، وموجها رسالة شكر باللغة العربية إلى سكان المدينة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أظهرت اللقطات جولة للرئيس الفرنسي في شوارع المدينة برفقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسط تجمعات شعبية لافتة، وحرص عدد من المواطنين على التقاط صور تذكارية معهما، بعيدا عن البروتوكول الرسمي المعتاد.

وفي مقاطع أخرى انتشرت على نطاق واسع، ظهر ماكرون وهو يركض بصورة شبه عفوية في قلب المدينة رفقة زوجته، وسط انتشار أمني محدود وحضور شعبي قريب.

وتأتي زيارة ماكرون إلى مصر في إطار مباحثات سياسية واقتصادية بين فرنسا ومصر، تتناول ملفات التعاون الثنائي، إلى جانب قضايا إقليمية على رأسها الحرب على غزة، وأمن الملاحة في البحر الأحمر، والتطورات في شرق المتوسط.

وبينما حظيت الزيارة باهتمام سياسي وإعلامي، خطفت اللقطات غير الرسمية -وخاصة مشهد الركض في شوارع الإسكندرية- الجزء الأكبر من تفاعل المستخدمين على مواقع التواصل، ونجحت في تحويل الزيارة من مجرد حدث سياسي إلى "ترند" اجتماعي وثقافي، سلط الضوء مجددا على مكانة الإسكندرية باعتبارها مدينة نابضة بالحياة وذات إرث تاريخي وثقافي كبير.