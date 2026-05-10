هل صادفت هذا المشهد في مقبرة قريتك؟ قصة "الحارسة الوفية" تهز جنوب لبنان

أثارت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان تفاعلا واسعا، بعدما أظهرت كلبة وهي تلازم قبر صاحبها محمد خضر شحادي في بلدة الأنصارية جنوبي البلاد، في مشهد وصفه متابعون بأنه يجسد معنى الوفاء بعد الفقد.

وأظهرت اللقطات الكلبة وهي تتحرك بشكل متكرر حول القبر، قبل أن تستقر إلى جواره داخل المقبرة، في مشاهد بدت فيها ملازمة للمكان منذ دفن صاحبها، الذي قيل إنه قُتل خلال التصعيد الجاري في جنوب لبنان.

وتناقل ناشطون المقاطع على نطاق واسع، مرفقة بتعليقات استحضرت رمزية العلاقة بين الإنسان والحيوان، معتبرين أن المشهد يعكس صورة نادرة من الوفاء.

وحظيت المقاطع بتفاعل واسع، إذ عبر كثيرون عن تأثرهم بالمشهد، بينما استعاد آخرون قصصا مشابهة، لارتباط حيوانات بأصحابها حتى بعد رحيلهم.

ويأتي تداول هذه اللقطات في ظل استمرار التوتر الأمني في جنوب لبنان، حيث خلّفت المواجهات المستمرة خسائر بشرية وموجات نزوح من عدد من البلدات الحدودية، في وقت تتقاطع فيه المآسي الإنسانية مع مشاهد فردية تخطف اهتمام المتابعين على المنصات الرقمية.