تحول كلب أليف صغير إلى "المعيل الرئيسي" لعائلة بريطانية، بعدما نجح في جني آلاف الدولارات شهريا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مساهما في تمويل حفل زفاف فاخر لأصحابه.

فقد استطاعت شانون إدموندسون (31 عاما) وخطيبها جوردون رولينز (33 عاما)، من مدينة مانشستر، تحويل كلبهما من فصيلة "الداشهند" طويل الشعر، ويدعى "ويلسون"، إلى نجم رقمي يجني دخلا ملحوظا من خلال المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وصفقات العلامات التجارية، والهدايا الترويجية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لحظات تهور كادت تتحول إلى كارثة على كورنيش الإسكندرية

لحظات تهور كادت تتحول إلى كارثة على كورنيش الإسكندرية list 2 of 2 سرقة 12 طنا من شركة شوكولاتة في أوروبا end of list

وخلال شهر واحد فقط، حقق الكلب "ويلسون" عائدات تجاوزت 6 آلاف دولار قبل الضرائب، وهو مبلغ يوازي تقريبا راتب شانون السابق عندما كانت تعمل بدوام كامل في مجال الإعلام.

ومنذ إطلاق حسابه على إنستغرام (Instagram) في أكتوبر/تشرين الأول 2023، حصل الزوجان على هدايا تقدر قيمتها بأكثر من 13 ألف دولار، شملت جهاز عرض منزلي، ومستلزمات منزلية، وملابس متطابقة، وحتى مقعد سيارة مخصص للكلب.

وبدأت شانون تحقيق أرباح فعلية من الحساب في فبراير/شباط 2026، ما دفعها إلى تقليص ساعات عملها للتركيز على صناعة المحتوى، خاصة مع تزايد شعبية الحساب الذي يجذب عشرات الآلاف من المتابعين وملايين المشاهدات شهريا.

وتقول شانون إن حياتهما اليومية باتت تدور حول جدول "ويلسون"، حيث يتم تصوير الفيديوهات في الصباح الباكر، بين السابعة ومنتصف النهار، عندما يكون في أفضل حالاته. وتضيف: "لقد أصبح هو من يقود حياتنا.. نعيش في عالمه الآن"

زفاف ضخم

وكان الزوجان قد أعلنا خطوبتهما خلال رحلة إلى دبي، وتمكنا حتى الآن من ادخار أكثر من 5 آلاف دولار من أرباح "ويلسون"، ضمن خطة لتنظيم حفل زفاف تصل تكلفته إلى نحو 66 ألف دولار في منطقة "بيك ديستريكت" البريطانية بحلول أغسطس/آب 2028، على أن يلعب الكلب دور "حامل الخواتم" في الحفل.

ورغم النجاح المتزايد، تؤكد شانون أن راحة "ويلسون" تبقى الأولوية القصوى، مشيرة إلى أنه يعامل كطفل داخل المنزل، وأن جميع الأنشطة تخطط بما يتناسب مع مزاجه وراحته.

وبفضل شخصيته المرحة وحركاته الطريفة، نجح "ويلسون" في كسب قلوب المتابعين، وفتح الباب أمام فرص مميزة، من بينها دعوات للتصوير مع علامات تجارية والإقامة في فنادق، فيما امتلأ منزل العائلة بمقتنيات حصلوا عليها مجانا عبر التعاونات.

تصف شانون كلبها بأنه يتمتع بشخصية مرحة وقوية، وكأنه يدرك شهرته، خاصة من خلال نظراته الطريفة. كما أنه يحب الاهتمام ويشعر بالانزعاج إذا لم يتفاعل معه الناس عند خروجه، وغالبا ما يحصل على الانتباه الذي يريده.

ورغم كل هذه الامتيازات، تؤكد شانون أن معظم العائدات تذهب مباشرة إلى "صندوق الزفاف"، في خطوة تعكس كيف يمكن لشهرة رقمية غير متوقعة أن تتحول إلى مصدر دخل حقيقي.