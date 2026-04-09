حققت مجموعة من الحسابات الجديدة على منصة التوقعات الرقمية "بوليماركت" (Polymarket) أرباحا بمئات آلاف الدولارات، بعد أن راهنت بدقة وفي توقيت لافت على احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران إلى وقف لإطلاق النار في 7 أبريل/نيسان، مما أثار الكثير من الأسئلة.

وجاءت هذه الرهانات في وقت كان فيه الخطاب العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير إلى تصعيد لا إلى تهدئة، إذ تصاعدت نبرته في الساعات التي سبقت الإعلان عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يوم الثلاثاء، بينما لم تكن هناك مؤشرات علنية قوية على أن الاتفاق بات وشيكا.

وفي وقت مبكر من اليوم نفسه، نشر ترامب تحذيرا على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إن "حضارة بأكملها ستموت الليلة" إذا لم تستجب إيران لمطلبه بفتح مضيق هرمز قبل المهلة التي حددها عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة)، في رسالة بدت حتى لحظاتها الأخيرة أقرب إلى التهديد بالحرب منها إلى التمهيد لهدنة.

رهانات تسبق إعلان وقف إطلاق النار

ووفق تحليل لبيانات سلسلة الكتل المتاحة للعامة من منصة "بوليماركت" -باستخدام منصة تحليلات العملات المشفرة "ديون" (Dune)- فقد وضع ما لا يقل عن 50 حسابا أو "محفظة" رهانات كبيرة لصالح خيار "نعم" يوم الثلاثاء، أي لصالح تحقق الهدنة، قبل أن يعلن ترامب وقف إطلاق النار عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" نحو الساعة 6:30 مساء بتوقيت الساحل الشرقي.

وتشير البيانات إلى أن هذه كانت أولى الرهانات التي تجريها تلك المحافظ تحديدا على المنصة، الأمر الذي يزيد من التساؤلات بشأن دوافعها ومصادر معلوماتها.

وأظهرت إحدى المحافظ -التي أنشئت يوم الثلاثاء نفسه في نحو الساعة العاشرة صباحا- أنها وضعت رهانات بقيمة تقارب 72 ألف دولار، بمتوسط سعر بلغ 8.8 سنت للسهم الواحد، في سوق يتراوح فيه ثمن الدخول في الرهان بين صفر ودولار واحد، بما يعكس احتمالات تتراوح بين 0% و100% وفق تقديرات المستخدمين لما قد يحدث. ثم قام صاحب هذه المحفظة بتصفية رهاناته محققا ربحا بلغ نحو 200 ألف دولار.

محافظ تدخل وتربح ثم تغادر سريعا

وانضمت محفظة أخرى إلى المنصة في 6 أبريل/نيسان، وتداولت على الحدث نفسه، لتحقق مكاسب بلغت 125.5 ألف دولار، وفقا للبيانات ذاتها.

وتظهر البيانات أن بعض هذه المحافظ دخلت منصة التوقعات قبل الحدث بوقت قصير، وركزت تداولها على سؤال واحد يتعلق بوقف إطلاق النار، ثم صفت مراكزها بعد الإعلان عن الهدنة.

هذا النمط من الدخول في يوم أو يومين، وتحقيق أرباح كبيرة من حدث سياسي محدد، ثم الخروج، يطرح تساؤلات بشأن كيفية استخدام منصات التوقع الرقمية في التعامل مع التطورات الجيوسياسية الحساسة، وطبيعة المعلومات أو التقديرات التي يستند إليها بعض المشاركين عند اتخاذ قراراتهم في مثل هذه الأسواق.