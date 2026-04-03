كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات مقطع فيديو أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهر ثلاثة مراهقين يقومون بتصرفات وصفت بغير المسؤولة على طريق الكورنيش بمنطقة الإبراهيمية في محافظة الإسكندرية، ما عرض حياتهم وحياة المارة للخطر.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي نشرته عبر منصاتها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الفيديو وضبطهم، ليتبين أنهم ثلاثة طلاب يقيمون في دائرتي قسمي شرطة كرموز ومحرم بك.

وبحسب التحريات، تعمد الشبان الوقوف بشكل مفاجئ في منتصف الطريق أمام السيارات المارة، بينما تولى آخرون تصوير المشهد باستخدام الهواتف المحمولة بهدف نشره على الإنترنت، في سلوك تسبب في إرباك حركة السير وخلق خطر محتمل لوقوع حوادث مرورية.

وخلال مواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مبررين ذلك بأنه كان "بدافع اللهو"، دون إدراك لحجم المخاطر التي قد تنجم عن هذا التصرف.

وأشارت تقارير إعلامية محلية، من بينها مواقع إخبارية مصرية، إلى أن الواقعة أثارت حالة من الغضب بين المستخدمين، الذين وصفوا السلوك بأنه عبث بالأرواح، مطالبين بتطبيق عقوبات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، في إطار جهودها لمواجهة السلوكيات الخطرة على الطرق العامة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها مصر مؤخرا، حيث يلجأ بعض الشباب إلى تنفيذ "تحديات" أو مقاطع مثيرة للجدل على الطرق العامة بغرض تحقيق مشاهدات مرتفعة على منصات التواصل، وهو ما تحذر منه الجهات الأمنية باستمرار لما يشكله من تهديد مباشر للسلامة العامة.