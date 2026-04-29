إنسان الغاب يمشي في السماء.. أول عبور موثق يبدد عزلة "مملكة الأشجار" بسومطرة

في سابقة وثقها كاميرات المراقبة، رصد دعاة حماية البيئة عبور "إنسان غاب سومطري" لجسر معلق من صنع الإنسان فوق طريق عام في جزيرة سومطرة الإندونيسية، في خطوة اعتُبرت مؤشرا مهما على نجاح جهود حماية هذا النوع المهدد بالانقراض.

لقطة نادرة فوق طريق يعبر الغابة

ووفق ما أعلنته منظمات بيئية، فإن اللقطات التي سجلتها كاميرا حساسة للحركة أظهرت إنسان الغاب وهو يتوقف عند حافة الغابة، يمسك بحذر بالحبال، ثم يبدأ عبور الجسر المعلق قبل أن يتوقف في منتصفه ليلقي نظرة على الطريق أسفله، قبل أن يواصل طريقه إلى الضفة الأخرى.

وقال إروين ألامسياه سيريغار، المدير التنفيذي لمنظمة "تانغوه هوتان خاتوليستوا" المعنية بالحفاظ على البيئة، إن الجسر صُمم أساسا لتمكين إنسان الغاب من عبور الطريق بأمان، مضيفا: "هذه هي اللحظة التي كنا ننتظرها، نحن ممتنون لأن هذا الجسر يحقق فائدة حقيقية في جهود الحفاظ على إنسان الغاب".

طريق واحد يقسم الغابة و5 جسور معلّقة

وأضاف سيريغار أن الجسر يمتد فوق طريق "لاغان-باغيندار" في مقاطعة باكباك بهارات، وهو ممر حيوي يربط بين القرى النائية، لكنه في الوقت ذاته يمر عبر موطن طبيعي لإنسان الغاب، ما أدى إلى تقسيم نحو 350 حيوانا بين غابتين معزولتين.

وأشار إلى أن إنشاء الطريق عام 2024 تسبب في اتساع الفجوة داخل الغطاء الغابي، وهو ما أدى إلى فقدان المعابر الطبيعية بين المناطق الحرجية، الأمر الذي دفع المنظمات البيئية إلى اقتراح حلول بديلة، بينها جسور معلقة تربط بين الأشجار وتسمح بعبور الحيوانات فوق حركة المرور.

ورُكّبت 5 جسور معلقة في مناطق محددة بعد مسوحات بيئية دقيقة، وزُوّد كل جسر بكاميرات مراقبة لرصد استخدامه من قبل الحيوانات، إلى جانب دوريات ميدانية لحماية المنطقة من التعديات.

وبحسب القائمين على المشروع، فإن الجسور صُممت لتحمل وزن إنسان الغاب، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة بالنسبة إلى أكبر الثدييات التي تعيش على الأشجار.

كيف تعلمت الحيوانات عبور الجسر؟

أوضح سيريغار أن البرنامج رصد في بداياته استخدام الجسور من قبل حيوانات أصغر حجما مثل السناجب وقرود المكاك واللانغور، قبل أن يبدأ بعض أفراد إنسان الغاب في الاقتراب تدريجيا، والتردد على حواف الجسور، إلى أن سجلت الكاميرات أول عبور كامل.

وقال: "إنهم لا يتسرعون، يراقبون ويختبرون ثم يقررون، وعندما يشعرون بالأمان يعبرون". وتأمل الجهات البيئية أن تسهم هذه الجسور في تعزيز التواصل بين مجموعات إنسان الغاب المعزولة، والحد من مخاطر التزاوج الداخلي الذي يؤدي إلى تراجع التنوع الجيني، في وقت تشير فيه التقديرات إلى بقاء أقل من 14 ألف إنسان غاب سومطري في البرية.

وترى منظمات الحفاظ على البيئة أن هذه الخطوة تمثل نموذجا لحلول بسيطة يمكن أن تخفف من آثار توسع البنية التحتية على الحياة البرية، وتمنح الأنواع المهددة فرصة للبقاء.