في خطوة قد تحدث تحولا لافتا في حياة ملايين الأشخاص حول العالم ممن يعانون من ضعف البصر أو فقدانه الكامل، يجري الحديث عن ابتكار تقني جديد يحمل وعودا كبيرة بإعادة تعريف مفهوم الاستقلالية لدى هذه الفئة.

الابتكار يتمثل في نظارة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، طورتها شركة بريطانية، وتجمع بين الكاميرات المتقدمة والمستشعرات الدقيقة ونظام تحكم صوتي تفاعلي، لتقديم دعم مباشر للمستخدم في التنقل وأداء المهام اليومية.

وتعمل النظارة عبر منظومة متكاملة تبدأ بمجرد ارتدائها، إذ يستجيب النظام للأوامر الصوتية فورا، فيما تتولى كاميرا أمامية مدمجة مهمة التقاط صور حية للبيئة المحيطة، يجري تحليلها لحظيا بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما تعتمد التقنية على مستشعرات متطورة لقياس المسافات والأبعاد، بما يتيح للنظام رصد العوائق أمام المستخدم بدقة عالية، وتحويل هذه البيانات إلى إشارات صوتية أو اهتزازات تنبهه لطبيعة ما يحيط به.

ويهدف هذا الابتكار إلى تقليل الاعتماد على المساعدة البشرية في التنقل، عبر تزويد المستخدمين بمعلومات لحظية عن محيطهم، بما يشمل تحديد الاتجاهات، والتنبيه من العقبات، وتسهيل الحركة في الأماكن العامة والخاصة.

ويرى مطورو التقنية أن هذه النظارات قد تمثل نقلة نوعية في مجال التقنيات المساعدة، ليس فقط من حيث تحسين جودة الحياة، بل أيضا من خلال تمكين المكفوفين وضعاف البصر من التفاعل مع العالم المحيط بهم بثقة واستقلالية أكبر، في ظل تطور متسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الإنسانية.