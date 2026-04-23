نفوق جماعي للروبيان جنوب عُمان.. مشاهد صادمة والسلطات توضح

تداول ناشطون عمانيون، الأربعاء، مقاطع مصورة تُظهر نفوق كميات كبيرة من الروبيان الصغير على شاطئ مرباط في محافظة ظفار جنوب سلطنة عُمان، في مشهد لافت غطت فيه هذه الكائنات البحرية مساحة من الشاطئ، وسط تساؤلات ومطالبات بتوضيح الأسباب من الجهات المختصة.

وأظهر مقطع متداول على منصة إنستغرام، نُسب إلى شاطئ مرباط، تكدس كميات كبيرة من القشريات الصغيرة على الساحل، في حين دون ناشطون تعليقات تطلب تفسيرا علميا لهذه الظاهرة.

توضيح رسمي

في المقابل، سارعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في عُمان إلى نشر توضيح عبر منصة إكس، قالت فيه إن نفوق القشريات الصغيرة -ومنها الروبيان الصغير أو الكريل- في عدد من مواقع شواطئ محافظة ظفار يعود -على الأرجح- إلى عوامل طبيعية ومناخية بالدرجة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز هذه العوامل التغير المفاجئ في درجات حرارة مياه البحر ونقص الأكسجين الذائب، إلى جانب تأثير التيارات البحرية القوية التي قد تدفع هذه الكائنات الحساسة نحو مناطق غير ملائمة لبقائها، مما يؤدي إلى نفوقها وتكدسها على الشواطئ.

ما الذي كشفته فرق البحث الميداني؟

وبيّنت الوزارة أن فريقا من مركز بحوث الثروة السمكية بمحافظة ظفار عاين عددا من المواقع التي سُجلت فيها حالات النفوق، ولم يرصد أي مؤشرات على تلوث بيئي أو نفوق لأنواع بحرية أخرى، وهو ما يرجّح -وفق البيان- أن الحالة تندرج ضمن الظواهر الطبيعية المرتبطة بتقلبات البيئة البحرية.

وختمت بأن هذه القشريات شديدة الحساسية للتغيرات المفاجئة في العوامل الفيزيائية والكيميائية لمياه البحر، مما يجعلها أكثر عرضة لمثل هذه الظواهر عند حدوث اضطرابات في درجات الحرارة أو مستويات الأكسجين أو حركة التيارات البحرية.