فيديو.. دب أسود يشل حيا سكنيا في نيويورك ونهاية مثيرة على يد الشرطة

أثار دب أسود تسلّق شجرة وسط حي سكني بمدينة ألباني في ولاية نيويورك الأمريكية حالة من الارتباك والفضول بين السكان، بعدما ظل عالقا على ارتفاع كبير لساعات، قبل أن تتدخل الشرطة ومسؤولو الحياة البرية وتنجح في إنزاله بعد تخديره والإمساك به في شبكة خاصة دون أن يصاب بأذى.

مشهد غير مألوف واستنفار أمني

وتداول ناشطون أمريكيون ووسائل إعلام محلية، الثلاثاء، مقاطع مصورة تُظهر الدب فوق إحدى الأشجار في شارع سكني، بينما انتشرت دوريات الشرطة في محيط الموقع وأغلقت جزءا من الطريق تحسبا لأي طارئ، في حين تجمع العشرات من السكان لمتابعة المشهد غير المألوف وتوثيقه بهواتفهم.

وأظهرت مقاطع نُشرت على منصات مثل إنستغرام و"إكس" لحظات الاستنفار الأمني، مع انتشار سيارات الشرطة ووجود فرق الحياة البرية أسفل الشجرة، فيما بدا الدب هادئا نسبيا وهو يستقر بين الأغصان على ارتفاع ملحوظ رافضا النزول، بينما يتابع السكان ما يشبه "عرضا طبيعيا مفاجئا" في قلب حيهم.

تخدير وسقوط محسوب

وبعد إعداد التجهيزات اللازمة، قام أحد مسؤولي الحياة البرية بتوجيه طلقة تخدير نحو الدب، وبمجرد أن بدأ يفقد توازنه سقط في شبكة كبيرة شدّها عناصر الشرطة وفريق الإنقاذ أسفل الشجرة لتأمين هبوطه ومنع إصابته، بينما وثّق الحاضرون لحظة السقوط في ذهول.

وذكرت تقارير محلية أن الدب -وهو على الأرجح من فصيلة الدببة السوداء المنتشرة في مناطق واسعة من شمال شرق الولايات المتحدة– لم يتعرض لأي إصابة جراء الحادث، وتمت السيطرة عليه بأمان تمهيدا لنقله بعيدا عن المنطقة السكنية.

تزايد رصد الدببة قرب الأحياء السكنية

وتأتي هذه الواقعة في سياق حوادث متفرقة تشهدها ولايات أمريكية عدة، يُرصد فيها ظهور دببة سوداء على مقربة من الأحياء السكنية أو داخلها، خاصة في فصلي الربيع والصيف مع بحث هذه الحيوانات عن الغذاء وخروجها من فترات السبات، وهو ما يدفع السلطات المحلية في العادة إلى إصدار تنبيهات للسكان بعدم الاقتراب منها وترك مهمة التعامل معها للجهات المختصة.

وفي حالة ألباني، ساعد تدخل الشرطة ومسؤولي الحياة البرية في إنهاء الموقف بهدوء، بعدما تحوّل القلق الأولي إلى لحظة ارتياح جماعي لدى السكان الذين شهدوا إنقاذ الدب وإبعاده عن المنطقة دون أذى له أو لهم.