ومضة في السماء ثم سقوط مفاجئ.. كاميرا توثق لحظة اصطدام طائرة بأسلاك الضغط العالي

أظهرت مشاهد صورت من داخل سيارة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحظات مروعة لاصطدام طائرة صغيرة بأسلاك كهرباء الضغط العالي قبل أن تهوي في ساحة قرب أحد المتاجر في منطقة باكويما شمالي لوس أنجلوس.

ويظهر الفيديو، الذي التقط بينما كانت السيارة تسير على طريق مجاور، اقتراب الطائرة ذات المحرك الواحد من برج لنقل الكهرباء، قبل أن تلامس الأسلاك عالية الجهد، فتحدث ومضة قوية وانفجار مفاجئ، وسط ذهول ركاب السيارة الذين واصلوا التصوير حتى لحظة السقوط في موقف سيارات قريب.

وبحسب سلطات الإطفاء في لوس أنجلوس، وقع الحادث صباح الاثنين الماضي، حين اصطدمت الطائرة بخطوط كهرباء عالية الجهد، مما أدى إلى انقطاع التيار في محيط الموقع، وسقوطها مقلوبة في ساحة تابعة لمتجر لقطع غيار السيارات في باكويما، على مسافة غير بعيدة من مطار ويتمن المحلي.

مصير قائد الطائرة

وأفادت السلطات بأن قائد الطائرة، وهو الوحيد على متنها، أصيب بجروح خطرة ونقل إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين لم تسجل إصابات بين المارة أو العاملين في المتاجر المحيطة، رغم سقوط خطوط الكهرباء في الشارع المجاور.

وتسبب الحادث في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المباني في المنطقة، قبل أن تبادر فرق الطوارئ إلى إخلاء محيط موقع السقوط مؤقتا كإجراء احترازي، وتأمين خطوط الكهرباء المتضررة، بينما فتح تحقيق لتحديد ملابسات ما جرى وأسباب فقدان الطائرة ارتفاعها قبل ثوان من الاصطدام.

الفيديو، الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أعاد تسليط الضوء على المخاطر التي تشكلها الرحلات الجوية منخفضة الارتفاع قرب المناطق السكنية وخطوط الضغط العالي، كما أثار موجة تعاطف مع الطيار الذي نجا بأعجوبة من لحظة الاصطدام الأولى، قبل أن تتحول رحلته القصيرة إلى مشهد درامي تابع العالم تفاصيله من داخل سيارة عادية على الطرقات.